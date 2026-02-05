Cuatro de cada diez casos de cáncer en el mundo podrían prevenirse

Una joven en Bamako, Malí, recibe una vacuna contra el virus del papiloma humano, causante de cáncer de cuello uterino. Casi cuatro de cada 10 casos de cáncer, provocados por causas como el tabaquismo, el alcohol y las infecciones, son prevenibles a escala mundial, de acuerdo con un nuevo estudio de la Organización Mundial de la Salud. Credito: UNICEF-Adriana Borra

Hasta cuatro de cada 10 casos de cáncer podrían prevenirse a escala mundial, según un nuevo análisis realizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y su Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer.

"Este es el primer análisis mundial que muestra en qué medida el riesgo de cáncer se debe a causas que podemos prevenir", señaló el médico estadounidense André Ilbawi, jefe de equipo de Control del Cáncer de la OMS y autor del estudio.

El estudio examina 30 causas prevenibles, entre ellas el consumo de tabaco y alcohol, un índice elevado de masa corporal, la inactividad física, la contaminación del aire, la radiación ultravioleta y, por primera vez, nueve infecciones cancerígenas.

En el análisis, publicado al conmemorarse este miércoles 4 el Día Mundial contra el Cáncer, se estima que, en 2022, 37 % de todos los nuevos casos de cáncer (en torno a 7,1 millones de casos) estaban vinculados a causas prevenibles.

Ilbawi dijo que "si examinamos los patrones entre países y grupos de población, podemos ofrecer a los gobiernos y las personas información más concreta para ayudar a prevenir muchos casos de cáncer antes de que se manifiesten".

A partir de datos procedentes de 185 países y 36 tipos de cáncer, el estudio concluye que el tabaco es la principal causa prevenible de cáncer a escala mundial, al provocar 15 % de todos los nuevos casos de cáncer, seguido de las infecciones (10 %) y del consumo de alcohol (3 %).

Tres tipos de cáncer -pulmón, estómago y cuello uterino- acaparan casi la mitad de todos los casos prevenibles de cáncer, tanto en hombres como en mujeres, a escala mundial.

El cáncer de pulmón está vinculado principalmente al tabaquismo y la contaminación del aire; el cáncer de estómago es atribuible mayoritariamente a la infección por Helicobacter pylori, y el de cuello uterino está causado abrumadoramente por el virus de los papilomas humanos (VPH).

La carga del cáncer prevenible es considerablemente superior en hombres que en mujeres (45 % de los nuevos casos de cáncer ocurren en hombres frente a 30 % en mujeres).

En los hombres, se estima que el tabaquismo causa 23 % de todos los nuevos casos de cáncer, seguido de las infecciones (9 %), y el alcohol (4 %).

Entre las mujeres a escala mundial, las infecciones causaron 11 % de todos los nuevos casos de cáncer, seguidas por el tabaquismo (6 %) y por un índice elevado de masa corporal (3 %).

El cáncer prevenible varía mucho entre regiones. Entre las mujeres, los cánceres prevenibles oscilan de 24 % en el Norte de África y Asia occidental, a 38 % en África subsahariana.

Entre los hombres, la mayor carga se observa en Asia oriental con 57 %, y la más baja en América Latina y el Caribe, con 28 %.

Esas diferencias reflejan una exposición variable a factores de riesgo conductuales, ambientales, ocupacionales e infecciosos, así como diferencias en el desarrollo socioeconómico, las políticas nacionales de prevención y la capacidad del sistema de salud.

Las conclusiones subrayan la necesidad de establecer estrategias de prevención específicas para cada contexto que incluyan medidas estrictas de control del tabaco, la regulación del alcohol, y la vacunación contra infecciones cancerígenas como el virus de los papilomas humanos (VPH) y la hepatitis B.

Asimismo, incluir la mejora de la calidad del aire, lugares de trabajo más seguros, así como entornos más saludables de alimentación, y actividad física.

Una acción coordinada entre sectores, desde la salud y la educación hasta la energía, el transporte y el trabajo, puede evitar que millones de familias vivan la carga de un diagnóstico de cáncer, sostiene la OMS.

Y abordar los factores de riesgo prevenibles no solo reduce la incidencia del cáncer, sino que también disminuye los costos de la atención de salud a largo plazo y mejora la salud y el bienestar de la población.