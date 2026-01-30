El Helicoide obra emblemática del gobierno de Marcos Pérez Jiménez volverá a sus inicios, un centro de recreación para la ciudad Credito: Agencias

Como parte del proceso de transformación institucional y pacificación que lleva a cabo, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, junto a su tren ejecutivo, anunció un cambio simbólico y funcional de gran escala para la ciudad de Caracas: la conversión del Helicoide en un espacio de recreación y comercio. El recinto, históricamente vinculado a la seguridad del Estado, será rehabilitado para el disfrute de la familia policial y de los sectores aledaños, integrándose a la vida comercial y social de la capital. Este anuncio, sumado a la ley de amnistía, marca el inicio de una nueva etapa política que intenta estabilizar el país bajo el mando de la administración actual, mientras se mantiene el clamor por la liberación de los líderes secuestrados y el respeto a la integridad territorial venezolana frente a las agresiones externas.

El anuncio de que el icónico y temido edificio de El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), será convertido en un centro de recreación y comercio ha generado una ola de reacciones encontradas y simbolismos encontrados en la sociedad venezolana; pero más de alivio ya que significa la liberación de cientos de compatriotas que mantenían divergencias de diferentes grados con el gobierno anterior.

El Simbolismo Urbano: Para el gobierno, la medida es un acto de "reivindicación y paz", borrando el estigma de la represión y abriendo el espacio a las familias. Se busca que las áreas que antes albergaron celdas y oficinas de inteligencia se transformen en tiendas, parques y áreas de esparcimiento para la disfrute de la familia policial y las comunidades aledañas a la parroquia San Pedro de Caracas.

Un Futuro Incierto: La comunidad espera con ansias que las promesas de apertura económica y social de la administración Rodríguez se materialicen, priorizando la estabilidad y la reconciliación sobre el pasado reciente de violencia política.

Informe Logístico: Cronograma de Desalojo y Rehabilitación de El Helicoide

La transformación de la sede del SEBIN en un espacio recreativo y comercial para la "familia policial" y la comunidad caraqueña seguirá las siguientes etapas de ejecución:

Fase de Clausura (Febrero 2026): Cierre definitivo de las celdas y áreas de reclusión. Traslado de los procesados no beneficiados por la amnistía a centros penitenciarios adecuados. Desmantelamiento de las oficinas de inteligencia y aseguramiento de archivos clasificados.

Fase de Auditoría y Memoria (Marzo - Abril 2026): Evaluación estructural de la icónica pirámide por parte de ingenieros civiles. Se contempla la creación de un pequeño "Espacio para la Memoria" que registre la historia del edificio, antes de proceder a la remodelación.

Fase de Licitación y Obras (Mayo - Septiembre 2026): Apertura de concesiones para locales comerciales, cines y áreas de recreación. El enfoque principal será el comercio de servicios para funcionarios policiales y el desarrollo de parques infantiles y deportivos para los sectores de San Pedro y El Valle.

Inauguración del "Centro de Convivencia El Helicoide" (Diciembre 2026): Apertura total del recinto como centro comercial y recreativo, marcando el fin de su uso como símbolo de seguridad del Estado.

Para liderar la transición arquitectónica y social de El Helicoide, el Gobierno ha estructurado una unidad multidisciplinaria que combina la ingeniería civil de vanguardia con la gestión cultural y la seguridad ciudadana. Este equipo tiene la tarea de convertir una fortaleza de concreto en un epicentro de vida urbana.

Los perfiles clave que integrarán este proyecto de reforma son los siguientes:

Coordinación de Infraestructura y Urbanismo: Este equipo estará compuesto por ingenieros especializados en proyectos arquitectónicos y urbanísticos. Su función técnica principal es supervisar la rehabilitación estructural y la adecuación de los espacios dentro de la estructura, enfocándose en la funcionalidad y seguridad del diseño.

Gestión de Convivencia y Cultura: Este perfil se encargará de la planificación e implementación de actividades culturales y sociales. Incluirá profesionales en el ámbito cultural y comunitario para asegurar que los nuevos espacios fomenten la integración social y respondan a las necesidades de la comunidad circundante.

Comisión de Desarrollo Institucional: Este grupo técnico se dedicará a la creación de espacios e instalaciones para el personal que trabaje en el lugar. Se enfocarán en áreas que promuevan el bienestar y el desarrollo profesional dentro de un entorno de trabajo adecuado.

Supervisión Legal y Administrativa: Un equipo de profesionales legales y administrativos supervisará los procesos relacionados con la adecuación de la infraestructura. Su función es asegurar que todas las acciones se realicen dentro del marco legal y administrativo correspondiente para garantizar la transparencia del proyecto.

El Helicoide de la Roca Tarpeya es una de las obras arquitectónicas más ambiciosas y, a la vez, más enigmáticas de la modernidad venezolana.

Diseñado a finales de la década de los 50 por los arquitectos Jorge Romero Gutiérrez, Pedro Neuberger y Dirk Bornhorst, este imponente edificio fue concebido originalmente como el centro comercial más moderno del mundo. Su diseño vanguardista en forma de pirámide de base triangular contaba con una rampa helicoidal de cuatro kilómetros que permitía a los visitantes conducir sus vehículos directamente hasta la puerta de los locales comerciales, una innovación sin precedentes para la época.

Sin embargo, tras la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, el proyecto quedó paralizado y sumido en un limbo jurídico y financiero durante décadas. A lo largo de los años, su estructura inacabada tuvo diversos usos: desde refugio para damnificados hasta sede de instituciones culturales, antes de convertirse en la década de los 80 en la sede de la policía de inteligencia del Estado (DISIP, luego SEBIN).

Durante los últimos 40 años, su imponente silueta de concreto en el corazón de Caracas dejó de asociarse con el comercio de lujo para convertirse en un símbolo de la seguridad nacional y la reclusión política. Por ello, el anuncio de su transformación definitiva en un espacio de recreación y comercio este 30 de enero de 2026 no solo busca rescatar el propósito original de sus arquitectos, sino también cerrar un ciclo histórico de confrontación, devolviéndole a la ciudad un espacio para la convivencia civil.