(VIDEOS) Fallece Dionisio Bolívar, arpista y maestro del joropo tuyero

La zona central del país, reconocida por ser cuna del joropo tuyero, se viste de luto este 22 de enero de 2026 ante la triste noticia del fallecimiento de Dionisio Bolívar, una figura fundamental para la identidad sonora de Venezuela, quien partió a los 89 años de edad dejando un vacío irreparable en el folklore nacional.

Conocido cariñosamente como «El muchachote de Ocumare», este virtuoso del arpa no solo fue un intérprete excepcional del joropo tuyero, sino un guardián de las tradiciones que le mereció la distinción de Patrimonio Cultural del Estado Miranda. Su historia comenzó el 9 de abril de 1937 en el sector La Palma de Ocumare del Tuy, lugar donde absorbió la esencia de la música de tierra adentro para luego trasladar ese bagaje a la capital en la década de los 60, específicamente a la parroquia El Valle, punto que se convirtió en su centro de operaciones para la difusión y enseñanza de su arte.

Sus inicios con el arpa comenzaron a la edad de siete años cuando su madre lo llevó a una fiesta y el grabó en su cabeza las interpretaciones de esa noche hasta la edad de 18 años cuando empieza su virtuosa carrera. Bolívar decía que desde entonces se casó con el arpa.

El impacto de Bolívar en la cultura venezolana se ramifica en dimensiones que van más allá de la ejecución; su nombre quedó grabado en la historia como el acompañante predilecto del legendario Pancho Prim, con quien formó una alianza artística que definió una época dorada para el género, logrando que el arpa y la voz se fundieran en una sola entidad rítmica. Pero su maestría también se manifestaba en el silencio de su taller, donde ejercía el noble oficio de luthier, construyendo y restaurando instrumentos con una precisión técnica que garantizaba la pureza del sonido mirandino, asegurando así que las futuras generaciones tuvieran las herramientas necesarias para continuar su legado.

Su carrera estuvo marcada por hitos discográficos de gran relevancia, como la emblemática dupla Los Ángeles Negros junto a Silvino Armas, con quienes registró quince producciones, y su histórica colaboración de 1975 en el álbum «Amanecer Tuyero» al lado del internacional Julio Jaramillo, un proyecto que rompió fronteras y consolidó su prestigio.

A través de sus múltiples grabaciones con el Centro Nacional del Disco (CENDIS), Bolívar se encargó de documentar la evolución del joropo central, permitiendo que su técnica y su sentimiento perduren en el tiempo. Mientras el gremio de cultores y músicos espera detalles sobre sus actos fúnebres, la memoria de este maestro permanece viva en cada bordón y en cada golpe de arpa que resuena en los valles centrales, recordándolo no solo como un músico, sino como el alma artesana de una nación que hoy honra su partida.