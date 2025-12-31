Invitación: Caracas se prepara para el "Cañonazo", un ritual de esperanza y reencuentro familiar en la Plaza Bolívar

Caracas se prepara para el "Cañonazo": Un ritual de esperanza y reencuentro familiar en la Plaza Bolívar

La alcaldesa Carmen Meléndez invitó a los caraqueños a unirse a la celebración pública este 31 de diciembre, un evento que resalta el profundo significado del Año Nuevo para los venezolanos, marcado por tradiciones que buscan atraer la prosperidad y la unidad.

CARACAS – La alcaldesa del municipio Libertador, Carmen Meléndez, encabezó los preparativos para la llegada del Año Nuevo 2026 e invitó a todas las familias de la capital a congregarse en el centro de la ciudad para la tradicional celebración pública del "cañonazo". El evento, que data del siglo XIX, es un punto de encuentro que simboliza la unidad y la esperanza del pueblo venezolano.

"Como todos los años aquí en la Plaza Bolívar, hemos hecho hoy una antesala de lo que será el cañonazo para recibir al nuevo año. Vamos a estar aquí hasta la medianoche con varios grupos, artistas nacionales, internacionales y cantantes para recibir con mucha alegría nuestro próximo año 2026", comentó Meléndez, quien envió un mensaje de "paz y mucha felicidad para el pueblo caraqueño".

La ciudad se transformará este 31 de diciembre a partir de las 5:00 de la tarde. La Plaza Bolívar y el Gran Muro de Petare reunirán a miles de personas en un escenario abierto, bajo la energía de un pueblo que celebra unido.

Artistas nacionales e internacionales animarán la despedida del año viejo y llegada del año nuevo

La esencia del Año Nuevo venezolano: Familia y cábalas

Más allá de la fiesta pública, el Año Nuevo en Venezuela es un momento profundamente personal y familiar, donde las tradiciones y los rituales se convierten en un decreto de esperanza para el futuro. La celebración es una mezcla de reflexión, anticipación y la fe en las "cábalas" para asegurar suerte, amor y prosperidad.

La Cena y la Unión Familiar: La noche comienza con una cena que une a todos en torno a platos tradicionales como las hallacas, el pernil, el pan de jamón y la ensalada de gallina, simbolizando el amor familiar, la amistad, comunidad y buenos deseos.

Las 12 Uvas de la Suerte: El momento cumbre llega a la medianoche. Con cada una de las 12 campanadas, los venezolanos comen una uva y piden un deseo para cada uno de los meses del año venidero, en un ritual que llegó con los inmigrantes españoles y se adaptó con fervor local.

Rituales de Prosperidad y Viajes: La fe en los rituales es casi obligatoria. Muchos colocan dinero en sus bolsillos o zapatos para atraer la abundancia, o comen lentejas, que también simbolizan la prosperidad. Los más aventureros toman una maleta y dan una vuelta a la manzana o salen a la calle con ella, un acto que simboliza el deseo de viajar y encontrar nuevos horizontes durante el año.

Los Melódicos, La Billo's Rafael Santos, Omar Acedo, Sergio Vargas, Las Chicas del Can, Madera, Corazón Salsero entre otros animarán hasta la madrugada esta gran fiesta para el pueblo de la Gran Caracas.

En un país con una diáspora significativa, el ritual de la maleta ha adquirido importancia por las familias venezolanas regadas por el mundo, pero la esencia de la esperanza se mantiene intacta. El cañonazo de la Plaza Bolívar, acompañado por la música tradicional de "Faltan cinco pa' las doce" y "Año Nuevo" de La Billo's, se convierte en la banda sonora de este momento colectivo, donde cada venezolano abraza a sus seres queridos, dejando atrás el año viejo y recibiendo el 2026 con un corazón lleno de expectativas.