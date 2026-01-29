Sinfónica Simón Bolívar hace historia con su primera nominación al Grammy

La Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela (SSBV) ha alcanzado un hito sin precedentes en su trayectoria al ser nominada por primera

vez a los premios Grammy de la Academia de Grabación de Estados Unidos. La nominación, en la prestigiosa categoría de Mejor Interpretación Orquestal (Best Orchestral Performance), reconoce la excelencia técnica y el sonido único de la orquesta en su interpretación del Boléro, M.81 de Maurice Ravel.



Este logro destaca no solo por ser la primera vez que la SSBV compite en los premios anglosajones, sino porque es la única orquesta no estadounidense en su categoría para esta edición. La agrupación venezolana comparte la terna con instituciones de renombre mundial como la Boston Symphony Orchestra, The Philadelphia Orchestra, San Francisco Symphony y la National Philharmonic, en la historia de los Grammy que una orquesta latinoamericana compite.



La pieza fue grabada el 14 de enero de 2025 en Londres, durante una exitosa gira europea, bajo el sello discográfico Platoon. Esta producción representa la primera vez que la SSBV graba el emblemático Boléro de Ravel, logrando además la primera vez ejecución que amalgama la madurez de sus 106 músicos con la frescura de una nueva generación.



Excelencia artística e inclusión social

Para El Sistema, esta nominación trasciende lo musical. Es un testimonio del modelo educativo fundado por el Maestro José Antonio Abreu, quien vislumbró el éxito internacional de sus integrantes desde los inicios.

“Ver a los muchachos de la orquesta, que hoy ya son profesores de altísimo nivel, es una inspiración para todos los niños y jóvenes de los núcleos en todo el país. Esta nominación les da una esperanza de que ellos también pueden alcanzar estos objetivos a través del estudio y la metodología de El Sistema”, señaló Méndez, añadiendo que, de estar presente, el Maestro Abreu vería este logro como “el comienzo de un cúmulo de éxitos futuros para todo El Sistema en general”.

Esta nominación reafirma la posición de Venezuela en la élite de la música académica global y consolida el legado de un proyecto que utiliza la música como herramienta de transformación social y excelencia artística.

Eduardo Méndez, director ejecutivo de El Sistema, destacó que este reconocimiento es el resultado de una evolución artística profunda: “El color de la SSBV ha evolucionado. Hay una mezcla generacional importante; es una orquesta joven que ha pasado por múltiples procesos de formación. Ese sonido característico no se ha mantenido estático; la conjunción perfecta entre Gustavo Dudamel y la orquesta genera ese color único que representa a Venezuela”.