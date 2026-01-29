15 años del Centro de Saberes Africanos Americanos y Caribeños, un actor del Sur Global

El Instituto de Investigaciones Estratégicas sobre África y su Diáspora cumbre quince años que lo han convertido en una referencia en la investigación sociopolítica en los países del Sur Global. Entre sus actividades se cuentan diplomados sobre África, Caribe, Religiones, Egipto, Irán, Nuestra América, seminario sobre el Esequibo, visitas guiadas, conciertos, conferencias temáticas, además de contar con dos de los sitios web más consultados en su área "saberesafricanos.net" con hasta 100 mil vistas mensuales y "afroamiga.com" que se acerca a los dos millones de visitas. Cuenta además con una fabulosa biblioteca física y una importante colección de obras de artes de unos cuarenta países africanos y caribeños que se encuentran en sus bellos y sensoriales espacios de Caracas.

Este año cumple 15 años, es un Instituto Universitario de Posgrados, certificado por el Consejo Nacional de Universidades (CNU) y el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria (MPPEU), el 9 de diciembre de 2020, según la Gaceta Oficial número 4.025. No obstante, fue fundado por el académico Reinaldo Bolívar, el 27 de enero de 2011 en las instalaciones de la Universidad de las Fuerzas Armadas, sede Chuao. Ese día asistieron los coordinadores de la Cátedra África de varias universidades del país, entre ellas la Universidad Simón Rodríguez, la UNERG, la UBV, Argelia Laya, el cuerpo diplomático africano y del Caribe; el ponente central fue Roberto Hernández Montoya, Presidente del Centro de Estudios Latinoamericano Rómulo Gallegos y el moderador Miguelangel Pérez Pirela, presidente del Instituto de Estudios Avanzados (IDEA).

Además de diplomados, Congresos Internacionales

En siete congresos internacionales, los investigadores se han abordado, además, temas sobre el Caribe, las reparaciones, los conflictos del Sur Global, Palestina, Haití y la descolonización, con la asistencia de grandes líderes y lideresas del movimiento afronacional e internacional, ello gracias a los acuerdos y hermanamientos con países y universidades africanas y caribeñas, mediante intercambios de conocimientos, visitas y diplomados.

Una maestría única sobre África

El Centro de Saberes Africanos, Americanos y Caribeños, en su misión de ofrecer estudios, formación, saberes y diversos materiales informativos que contribuyan a la investigación, análisis, y difusión de temas relacionados con África y su diáspora en América, abrió la Maestría en Estudios y Saberes Africanos. Este ofrecimiento tiene como propósito general la identificación, investigación, preservación e intercambio de conocimientos de la cultura africana en su presencia y desarrollo con las culturas autóctonas en nuestra América. La maestría avanza hacia su segunda cohorte.

Algunas felicitaciones por los 15 años

El Centro Internacional Miranda felicita al Centro de Saberes Africanos, Americanos y Caribeños*, con motivo de los 15 años de su creación. Hacemos extensivas nuestras palabras de felicitación y nuestros mejores deseos a su fundador, Embajador Reinaldo Bolívar, su Directora, Embajadora Reina Arratia y a todo personal que cada día enaltece esta institución hermana, dedicada a la formación y la investigación de la mejor calidad.

Jesús Alberto Chucho García: El Centro de Saberes Africanos, Americano y del Caribe está cumpliendo quince años de existencia. Bajo la rectoría del profesor, diplomático y primer Viceministro para África Doctor Reinaldo Bolívar contribuye, indiscutiblemente, a la formación de especialistas en la geopolítica territorial anteriormente mencionada. Esta institución se suma a los esfuerzos que los descendientes de la diáspora han venido realizando desde los primeros congresos panafricanos. No ha sido fácil mantener este espacio sin los recursos adecuados. Hoy su directora ejecutiva, profesora Reina Arratia, estimula nuestra lucha tanto en la formación de nuevas generaciones como en la comprensión del continente madre: África..

Michel Mujica: Hoy se cumplen 15 años de la creación del Centro de Saberes Africanos CSA, una hermosa iniciativa en la que participó activamente el Viceministro para África para ese entonces, y hoy nuestro Embajador ante la República Tunecina, Reinaldo Bolívar. El Centro de Saberes Africanos se inscribe originalmente en las aspiraciones de la Declaración de Nueva Esparta de la II Cumbre América del Sur – África y en el Plan de Implementación ASA 2010 – 2015. Asimismo es una expresión viva de las relaciones integrales entre África y América y es un poderoso vínculo cognitivo entre los movimientos afrodescendientes, no solamente venezolanos, sino también latinoamericanos y africanos.

Gerónimo Sánchez: El Centro de Saberes Africanos, americanos y caribeños, es un instituto universitario que ha alcanzado un papel fundamental en el estudio y la difusión del conocimiento sobre África y su diáspora .Su XV aniversario simboliza la consolidación de un proyecto académico pionero en Venezuela y la región.

Gladys Quiroga Delgado: África en salones de mesas largas, banderas chiquiticas y paredes con los rostros quienes hicieron diferencia en la historia y en la vida de los oprimidos, trazando el camino que a nosotros nos corresponde seguir... Es para mí, uno de los lugares más hermosos del mundo. Ahí se crece desde adentro. Se aprende y se enseña a amar a África y a su afrodescendencia en el origen, la magia, la fé, la cultura, el respeto, la coexistencia mutua y el hacer por la Paz. Gracias Siempre, doctor Reinaldo Bolívar por ese espacio de identidad y también por la oportunidad de ser parte para difundir con orgullo y respeto, los valores de nuestra espiritualidad. Un Abrazo Grandote. Feliz Cumpleaños y más éxitos para el Centro de Saberes Africanos, Americanos y Caribeños.