Chile: Incendios forestales arrasan comunidades, gobierno decreta catástrofe

Incendios forestales arden al amanecer cerca de Lirquen, Chile

18 de enero de 2026.- El gobierno de Chile decretó la madrugada del domingo el “Estado de catástrofe” en las regiones (gobernaciones) de Maule y del Biobío, al sur del país, afectadas por incendios forestales que siguen activos y que han quemado unas 8 mil hectáreas de plantaciones de bosques y que han penetrado en algunas comunidades, arrasando con centenares de viviendas y causando una cantidad de víctimas fatales aún desconocida.



Las autoridades chilenas dieron a conocer que son al menos 16 muertos por estos incendios de manera preliminar.



El estado de excepción constitucional implica el despliegue de efectivos militares para asegurar el orden público.



El gobierno estimaba que hay 24 siniestros activos y que más de 50 mil personas estaban siendo evacuadas.



Particularmente en el Biobío, las comunidades de Punta de Parra, Lirquén y de Penco, amanecieron completamente calcinadas y se daba por descontado que entre los escombros aún ardientes de las viviendas, hay cadáveres calcinados.



Así había trascendido extraoficialmente, al tiempo que en algunos lugares se apersonaban equipos del Servicio Médico Legal (SML) a cargo de los peritajes forenses.



El testimonio de vecinos que consiguieron escapar, aún conmocionados en extremo, daban cuenta que durante la noche “de un momento a otro, no pasaron ni cinco minutos, el fuego prendió las viviendas, y alcanzamos a salir con lo puesto”.



Más que la magnitud, es la violencia de los fuegos y la velocidad a la que avanzan, causando desconcierto total y la impotencia absoluta de los bomberos y otros equipos de socorro para atacar las múltiples emergencias.



La enorme columna de humo que se desprende, además de hacer irrespirable el aire, reduce la visibilidad prácticamente a cero, impidiendo el vuelo y la operación de aviones y helicópteros cisterna.



La previsión meteorológica -temperaturas sobre los 35° centígrados, viento por encima de los 60 kilómetros por hora y humedad relativa del aire por debajo del 20 por ciento- anticipan que los fuego continuarán avivándose y avanzando descontroladamente durante el día.



Los teléfonos celulares de los habitantes en las zonas afectadas y otras en riesgo, no cesaban de recibir alertas enviadas por el Servicio Nacional de Prevención de Desastres (Senapred), solicitando la evacuación inmediata.