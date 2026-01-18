(VIDEO) «Hands Off Venezuela»: Gran movilización de solidaridad hoy en Vancouver frente al consulado de EEUU

Un grupo de activistas se concentró en una movilización frente al Consulado General de Estados Unidos (EEUU), en el 1075 de West Pender Street, Vancouver, para protestar contra las políticas de sanciones y bloqueos económicos impuestos por el gobierno estadounidense hacia países como Venezuela y Cuba.

La movilización que organizó la Asociación de Amistad Canadiense-Cubana de Vancouver, contó con la presencia de ciudadanos que portaban banderas de Venezuela, Cuba y pancartas con mensajes de solidaridad internacional.

De tal manera que los cánticos, realizados tanto en inglés como en español, enfatizaron la consigna «El pueblo unido jamás será vencido», símbolo histórico de la resistencia social en el continente.

En ese sentido, los manifestantes exigieron el fin del bloqueo a Cuba y el cese de golpes de Estado y guerras promovidas desde el exterior contra la soberanía venezolana.

Durante la protesta, también se mencionaron otros puntos de conflicto internacional, estableciendo un paralelismo entre la situación en Caracas, Palestina y Colombia, bajo una narrativa de resistencia global contra el imperialismo.

Cabe destacar que la protesta se desarrolló de manera pacífica, bajo la vigilancia de la policía local, mientras los activistas repartían folletos y explicaban a los transeúntes el impacto de las sanciones económicas en la población civil de los países afectados.

Con esta acción, las organizaciones sociales en Vancouver reafirman su postura de que los asuntos internos de las naciones latinoamericanas deben ser resueltos por sus propios ciudadanos, sin interferencia extranjera.