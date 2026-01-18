Fondos Soberanos estarán destinados para el bienestar del pueblo.

La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez, confirmó este sábado, durante un recorrido en Ciudad Tiuna para constatar la atención integral que se le brinda a los habitantes de este urbanismo, quienes resultaron víctimas del ataque a Venezuela el pasado 3 de enero; que los fondos serán destinados al pueblo venezolano «para equilibrar socialmente las desigualdades».

Acompañada de la alcaldesa de Caracas, Almiranta Carmen Meléndez, y de los ministros del Poder Popular para la Alimentación, MG Carlos Leal Tellería; de la Juventud, Sergio Lotartaro; y del vicepresidente Sectorial para el Socialismo Social y Territorial en Venezuela, y también Ministro del Poder popular para la Educación, Héctor Rodríguez; la Presidenta Encargada reiteró que el primer Fondo Soberano será para la protección social, dirigido a atender el ingreso a los trabajadores y trabajadoras venezolanas, para atender los programas de salud, de alimentación, de educación y de vivienda.

El segundo Fondo Soberano será asignado a los servicios públicos y la infraestructura del país, especialmente al fortalecimiento de los servicios básicos como el agua, el gas, la electricidad y la vialidad. Así mismo, Delcy Rodríguez Gómez explicó que «en su momento, cuando empiecen a ingresar los dividendos de la venta del petróleo, nosotros iremos informando cuánto hay en el fondo. El pueblo venezolano debe saber y vamos a informar también en qué se va a gastar en los fondos soberanos para las áreas que ya hemos mencionado».

Las declaraciones fueron ofrecidas ante el Circuito Comunal «Heroínas de la Patria», el cual está conformado por 5 Consejos Comunales: Concepción Mariño, La Magnánima Señora; Manuela Sáenz, La libertadora del Libertador; Luisa Cáceres de Arismendi; Juana Ramírez, La Avanzadora; y Cecilia Mujica, la Mártir de la Libertad, el cual cuenta con una población de 3 mil 357 habitantes.