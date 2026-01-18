Ocho países de la OTAN publican una declaración ante las amenazas de Trump a Groenlandia

Groenlandeses protestan frente al consulado de EEUU en Nuuk capital de Groenlandia Credito: Agencias

18 de enero de 2026.- En medio de las tensiones causadas por los planes declarados del presidente de EE.UU., Donald Trump, de apoderarse de Groenlandia, ocho países europeos –todos miembros de la OTAN– han divulgado una declaración conjunta sobre la situación.



Entre los países que suscriben la declaración, figuran Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Suecia y el Reino Unido. En el documento comunican que, como miembros del bloque militar, están comprometidos "con el fortalecimiento de la seguridad del Ártico como interés transatlántico compartido".



En este contexto, agregan que el ejercicio 'Arctic Endurance', desarrollado en Groenlandia con la participación de un poco más de 30 militares de dichos países, "responde a esta necesidad" y "no supone ninguna amenaza para nadie".



"Nos solidarizamos plenamente con el Reino de Dinamarca y el pueblo de Groenlandia. Sobre la base del proceso iniciado la semana pasada, estamos dispuestos a entablar un diálogo basado en los principios de soberanía e integridad territorial, que defendemos firmemente", reza la declaración.



Asimismo, los países denuncian que Washington les amenazó con imponer aranceles en represalia por el envío de militares y señalan que tales medidas "socavan las relaciones transatlánticas y entrañan el riesgo de una peligrosa espiral descendente". "Seguiremos manteniendo una respuesta unida y coordinada. Estamos comprometidos con la defensa de nuestra soberanía", subrayan en el documento.



El mandatario estadounidense anunció que varios países europeos que "han viajado" a la isla "con fines desconocidos" deberán pagar un arancel del 10 % sobre todos los suministros al país norteamericano a partir del próximo 1 de febrero. También advirtió que las tarifas se incrementarán al 25 % desde el 1 de junio de 2026.

Apuesta cada vez más seria



Trump se ha empeñado en conseguir "de una u otra forma" que Groenlandia llegue a formar parte de EE.UU., argumentando que lo necesita para su defensa ante barcos de naciones, como China y Rusia, que navegan cerca de la costa norte estadounidense. La Administración Trump ha dejado claro que no descarta la vía militar para apoderarse del territorio autónomo de Dinamarca.



Ni las autoridades de Groenlandia ni las de Dinamarca transigen con las ambiciones de Trump e insisten en que se respete su soberanía.



Este miércoles, representantes de Groenlandia, Dinamarca y Estados Unidos discutieron las pretensiones territoriales de Trump. Tras la reunión, el canciller danés, Lars Lokke Rasmussen, señaló que persiste un "desacuerdo fundamental" con Washington y recalcó que cualquier idea que no respete la integridad territorial del Reino de Dinamarca y la autodeterminación del pueblo groenlandés es "totalmente inaceptable".



Mientras, Moscú sigue de cerca la situación en torno a la isla danesa, resaltando su carácter contradictorio y extraordinario. "Partimos de la base de que Groenlandia es territorio del Reino de Dinamarca", sostuvo el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov. Además, recordó que Trump "ha dicho que el derecho internacional no representa para él una prioridad". "Por lo tanto, la situación se está desarrollando por otra vía y, junto con el resto del mundo, veremos por cuál", añadió.



Por su parte, la vocera de la Cancillería rusa, María Zajárova, indicó que países europeos están siendo víctimas del precedente que ellos mismos sentaron. Cuando "arrancaron, arrebataron y cortaron ilegalmente" Kosovo de Serbia, los países europeos "no se imaginaban que caerían en picado" y "se convertirían en rehén del plan que ellos mismos aprobaron y elaboraron". "Sírvanse lo que prepararon, no se atraganten. No se aceptan devoluciones", declaró Zajárova.