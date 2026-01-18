Presidenta encargada Delcy Rodríguez: Se informará sobre cada centavo que entre y se invierta de los fondos soberanos

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, enfatizó que los dos fondos sociales soberanos, anunciados el pasado 15 de enero, estarán destinados a "equilibrar desigualdades".

Así lo ratificó este sábado durante una jornada de atención integral en el urbanismo Ciudad Tiuna, luego de la agresión militar perpetrada por Estados Unidos (EEUU) contra Venezuela la madrugada del 3 de enero.

"Hemos creado dos fondos sociales. Esta semana estaremos trabajando con el Gabinete Económico y con el de Servicios Públicos. El primer fondo soberano será para la protección social; que cualquier ingreso derivado de la producción petrolera y de gas vaya justamente para atender el ingreso de nuestros trabajadores, para atender los programas de salud, en alimentación, en educación y vivienda. Y el segundo fondo soberano será para los servicios públicos, infraestructura, para el agua, para el gas, para la electricidad y la vialidad", indicó, al tiempo que precisó que el gobierno nacional informará sobre cada centavo que entre y se invierta de los dos fondos soberanos.