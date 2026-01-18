Gaceta Oficial 43.272 lunes 08 de diciembre 2025

Gaceta Oficial 43272, lunes 8 de diciembre de 2025.

Official Gazette 43272, Monday, December 8, 2025.

SUMARIO

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL

Resoluciones que procede a la publicación de los traspasos presupuestarios de gastos corrientes para gastos de capital correspondientes al Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional, por las cantidades que en ellas se indican.

Resolución que declara como Norma Venezolana COVENIN de carácter Nacional; la Norma 869-1:2025 ACEITES LUBRICANTES DE USO AUTOMOTOR. CLASIFICACIÓN SEGÚN LA VISCOSIDAD. PARTE 1: MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA. (5ta. Revisión).

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ALIMENTACIÓN

Resolución que aprueba la Estructura para la Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación para el ejercicio presupuestario del año 2026, la cual estará conformada de la manera que en ella se señala.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL

Providencia que declara Bien de Interés Cultural la edificación denominada edificio «Majestic», entre las esquinas La Gorda a Cerradero, al lado del Teatro Junín, parroquia Catedral del municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital.

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PLENA

Resolución que crea, organiza y pone en funcionamiento la Comisión de seguimiento de Causas relacionadas con los delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo.

MINISTERIO PÚBLICO

Resolución que designa como Fiscal Auxiliar Interino a Dirmary de los Ángeles Villalobos Morales, en la Fiscalía 77 Nacional Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, y sede en la ciudad de Maracaibo.

Resolución que designa como Fiscal Auxiliar Interino a Ysnardo Francisco Rojas Sudani, en la Fiscalía Vigésima Séptima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, con competencia Plena y en Delitos de Homicidio, Delitos Graves y Contra la Propiedad en las Fases de Investigación, Intermedia y de Juicio Oral, con sede en Valencia.

Resolución que designa como Fiscal Auxiliar Interino a Reymi Edilio Yánez Laya, en la Fiscalía Octava del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Apure, con competencia en Penal Ordinario y en Delitos de Tránsito, Vehículos y Vialidad en las Fases de Investigación Intermedia y de Juicio Oral, con sede en San Fernando de Apure.

Resolución que traslada a Liseth Darchiny Roa Pereira, como Fiscal Auxiliar Interino, a la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, con sede en San Cristóbal.

Resolución que traslada a Mirla Crismar Materán Gutiérrez, como Fiscal Provisorio a la Fiscalía Décima Tercera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy, con sede en San Felipe y competencia en materia para la Defensa de la Mujer.

Resolución que traslada como Fiscal Auxiliar Interino a Nataly Alejandra Rodríguez Pérez, a la Fiscalía Municipal Primera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, con competencia territorial en el municipio Junín y sede en la ciudad de Rubio, adscrita a la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la citada Circunscripción Judicial.

Resolución que traslada a Janny del Carmen Márquez Rojas, como Fiscal Auxiliar Interino a la Fiscalía Décima Cuarta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, con sede en San Cristóbal y competencia en Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Civil e Instituciones Familiares.

Resolución que designa como Fiscal Provisorio a Laura Coromoto Meza de Dueñez, en la Fiscalía Vigésima Primera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, con sede en San Antonio del Táchira y competencia en materia Contra las Drogas.

Resolución que designa como Fiscal Auxiliar Interino a Sialda Margarita Barrios Cepeda, en la Fiscalía Vigésima Tercera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, con sede en Maracaibo y competencia en materia Contra las Drogas.

Resolución que designa como Fiscal Auxiliar Interino a Robny David Pereira Colina, en la Fiscalía Cuadragésima Cuarta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, con sede en Cabimas y competencia en materia Contra las Drogas.