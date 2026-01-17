EEUU agiliza licencia para que Chevron pague regalías en efectivo a Venezuela

Credito: Web

17 de enero de 2026.- El Secretario de Energía de los Estados Unidos, Chris Wright, confirmó que la administración de Donald Trump trabaja para emitir, a la brevedad posible, una licencia ampliada que redefinirá las operaciones de Chevron en Venezuela.



El cambio fundamental radica en la modalidad de pago: la Casa Blanca permitirá que la petrolera estadounidense cancele sus compromisos al gobierno venezolano en efectivo, sustituyendo el esquema actual de "crudo por deuda" o pagos en especie.



Con este ajuste, Chevron podrá vender la totalidad del petróleo que produce en campos venezolanos en el mercado internacional. Según Wright, la medida posiciona a la compañía como un actor de mercado pleno, optimizando la logística de exportación.



"De esta manera se convierten inmediatamente en otro comercializador de crudo", afirmó el Secretario de Energía estadounidense.