Sindicalista Dick Guanique condenó la operación militar de EEUU y el "continuismo de poder" en Venezuela

Dick Guanique Credito: @Ronaldo_Diiaz

18-01-26.-Para Dick Guanique, miembro del Comité Nacional de Conflictos, lo sucedido durante la madrugada del 3 de enero, con la intervención militar en Venezuela, es inaceptable en el país por ser un accionar que viola, a su juicio, el derecho de principio de autonomía y de determinar su propio destino.



Pero esto no es todo, el sindicalista mencionó que una de las grandes “decepciones” en el país tras la captura del mandatario Nicolás Maduro y Cilia Flores, es el “continuismo” del Gobierno, esta vez en manos de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, por ser una persona que, aseguró, respaldó violaciones de derechos humanos en la nación.



“Una de las grandes decepciones de esta situación es el resultado que tenemos ahorita que es el continuismo. Ahora no está el jefe máximo del Gobierno, de la violación de los derechos, pero está su segunda al mando, su mano derecha, quien él designó. Esto lo que muestra que no hay un cambio, es decir, que aquí no ha pasado definitivamente nada, se sale de una persona, se salió de un alfil para colocar un peón”, dijo Guanique en una entrevista concedida a Contrapunto.com.



Tras la operación militar estadounidense en Venezuela, el mandatario Donald Trump mencionó que los funcionarios gubernamentales venezolanos “contribuirán” con el presidente norteamericano y anunciaron acuerdos petroleros en beneficio de los ciudadanos. Para esto, añadió Trump, la administración norteamericana administrará los recursos derivados de la venta petrolera.



Para Dick Guanique este anuncio del mandatario norteamericano significa, a su juicio, que la nación ya no será totalmente independiente y, a su vez, puede convertirse en una “semicolonia”. Asimismo, añadió que ahora el Gobierno venezolano estará “tutelado” por Norteamérica y, enfatizó, se debe apostar por la defensa de la Constitución.



“Debemos denunciar ante el mundo este ataque, esta agresión y debemos denunciar que nos quieren convertir en una semicolonia. Exigimos que se respete el derecho de los pueblos a tener su propia autonomía, a tener su propio gobierno y a determinar su propio destino. Nosotros no somos una estrella de la bandera norteamericana y no debemos permitir que nos conviertan en una colonia como convirtieron a Puerto Rico”, indicó.



“No estoy de acuerdo que nosotros tengamos un gobierno tutelado y tampoco estoy de acuerdo que tengamos un Gobierno continuista”, manifestó al tiempo que destacó la importancia de “defender el artículo 5 el cual establece que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo.



Para el Comité Nacional de Conflictos la ruta a seguir es clara. Seguirán alzando la voz hasta ser escuchados por el Gobierno y así alcanzar que se restablezcan los derechos ciudadanos que, según aseguró, se han perdido en Venezuela.



Además de esto, Guanique espera que los dirigentes sindicales puedan iniciar un proceso de diálogo con el Gobierno para así poder “recuperar” el salario, pensiones, jubilaciones, y los beneficios laborales de cada trabajador. Con esto, el respeto de la libertad sindical también se mantiene como prioridad de cada agrupación.





“Que se respete la libertad sindical y, al lado de eso, recuperar también la responsabilidad, la disciplina, el orden de un país en perspectivas de desarrollo”, subrayó al tiempo que pidió la derogación del estado de conmoción en el país. “En este momento no hay ninguna conmoción”, sostuvo.



“Nosotros en el Comité Nacional de Conflicto seguimos creyendo que todas esas cosas tenemos que conquistarlas, tenemos que luchar, tenemos que avanzar en la unidad”, finalizó.

