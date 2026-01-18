Ante las acciones de EEUU, "el mundo parece sentirse más atraído" a China

El diario Financial Times señaló que un número creciente de países ya ve como a un adversario al país norteamericano y a Pekín como un aliado. El diario señala que "décadas de dobles estándares e hipocresía por parte de Washington" venían provocando un agotamiento generalizado, tanto fuera como dentro de EEUU.

"Los intentos de la Administración de Joe Biden por revivir una lucha de la Guerra Fría no lograron convencer a actores clave, quienes rechazaron sumarse a las narrativas morales impuestas desde la Casa Blanca", dice al respecto el medio.

La publicación asegura que, en la actual Administración republicana, la diplomacia estadounidense ha abandonado los matices y el discurso presuntamente edificante para adoptar una política exterior basada en la brutalidad y sin "adornos". En ese sentido, señalan que Washington ya no se molesta en ocultar los intereses reales detrás de sus acciones, como en la reciente intervención en Venezuela.

Encuestas recientes sugieren que, debido a este marco de Washington, sumado a la política comercial de aranceles, una parte cada vez mayor de la población global percibe la influencia de China como algo positivo y en ascenso.



"Mientras Estados Unidos apuesta por la demostración de fuerza, el mundo parece sentirse más atraído por el modelo de desarrollo y comercio de Pekín", apunta el Financial Times.

El diario explica que el atractivo de China no es un misterio, pues se basa en su liderazgo en sectores tecnológicos y de consumo, como vehículos eléctricos y energías renovables. Además, el gigante asiático mantiene una postura que muchos perciben como pacifista al no realizar operaciones militares ofensivas fuera de lo que considera su territorio.

Además, la doctrina de "America First" (Estados Unidos Primero") ha llevado a cada vez más países, incluidos aliados europeos, a ver al país estadounidense más como un rival o adversario que como un socio confiable, apunta el medio británico.



"El poder genera obediencia y conformidad, pero no lealtad. Los poderosos no deberían esperar solidaridad cuando su poder decae", concluye la nota, refiriéndose a EEUU y al creciente número de naciones que buscan distanciarse de su influencia y dictados.