Reuters EE.UU. explora plan para intercambiar petróleo venezolano por crudo medio estadounidense y llenar su reserva de emergencia

Un reporte de la Agencia Reuters indica que la administración Trump busca trasladar el crudo venezolano a tanques de almacenamiento en el Puerto Petrolero Offshore de Luisiana, desde donde podrá enviarse a las refinerías.

El Departamento de Energía de Estados Unidos está explorando un plan para intercambiar petróleo pesado venezolano por crudo medio y ácido estadounidense, con el objetivo de llenar la Reserva Estratégica de Petróleo del país norteamericano, dijeron este viernes 16 de enero dos fuentes.

La administración Trump busca trasladar el crudo venezolano a tanques de almacenamiento en el Puerto Petrolero Offshore de Luisiana, desde donde podrá enviarse a las refinerías. A cambio del crudo venezolano, las empresas proporcionarán crudo estadounidense de acidez media que podrá almacenarse directamente en la Reserva Estratégica de Petróleo (SPR, por sus siglas en inglés) según informaron dos fuentes a la Agencia Reuters.

Los gobiernos han utilizado en el pasado las bolsas para liberar y adquirir petróleo. Normalmente, en una bolsa, una refinería de petróleo toma prestado crudo de la SPR por un corto periodo, debido a eventos como huracanes o interrupciones temporales del suministro, y posteriormente lo repone en su totalidad, junto con una prima por una cantidad adicional de petróleo, indica una nota de Reuters.

Respuesta gubernamental

El gobierno de Estados Unidos no considera actualmente utilizar petróleo venezolano en un intercambio con compañías petroleras estadounidenses para recargar la Reserva Estratégica de Petróleo (RPE) del país, según informó el Departamento de Energía este viernes.

«Esto es falso», declaró un portavoz del Departamento de Energía de EE. UU. «Actualmente no estamos considerando usar petróleo venezolano para recargar el SPR».

Tampoco hay ningún intercambio previsto actualmente, añadió el portavoz.

El crudo venezolano es en gran medida más denso y tiene mayor contenido de azufre que el crudo del SPR, que desde hace tiempo se ha llenado con crudo producido en Estados Unidos.