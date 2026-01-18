Denuncian “asedio desproporcionado” de la PNB contra familiares de presos políticos en Caracas

18-01-26.-Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) impidieron este sábado que familiares de presos políticos se concentraran en los alrededores de la Zona 7, en Boleíta, al este de Caracas, donde se había convocado una vigilia pacífica para exigir la liberación de sus seres queridos, presos por razones políticas.De acuerdo con una denuncia del Comando con Vzla, los cuerpos de seguridad instalaron un piquete en la zona pese a que los manifestantes se encontraban realizando una protesta pacífica, con velas y oraciones. “Alertamos sobre este asedio desproporcionado por parte de efectivos del régimen contra ciudadanos civiles que solo exigen libertad con velas y oraciones”, señaló la organización a través de sus redes sociales.El Comando con Vzla aseguró que, mientras los familiares mantenían su concentración pacífica, el despliegue policial se produjo como respuesta a una exigencia de justicia. “Es la respuesta ante el dolor de familiares que solo piden justicia. El miedo no ha logrado retirar a quienes aman a sus seres queridos. El mundo debe ver lo que ocurre”, agregó el movimiento político.Por su parte, Diego Casanova, activista del Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela (Clippve), denunció "amenazas y actos de hostigamiento" por parte de funcionarios de la PNB contra los manifestantes que realizaban una vigilia a las puertas de El Helicoide. Según explicó, los agentes argumentaron que la actividad no podía extenderse durante toda la noche, como estaba previsto, debido a la vigencia del Decreto de Estado de Conmoción.Casanova indicó que situaciones similares se registraron de manera simultánea en la Zona 7 de la PNB en Boleíta, donde los manifestantes reiteraron su derecho a la manifestación pacífica y a la libre expresión, derechos consagrados en la Constitución. Asimismo, exigieron a las autoridades cumplir con las liberaciones previamente anunciadas.