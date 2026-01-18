Países nórdicos reaccionan al anuncio de aranceles de EE.UU. por Groenlandia

Los líderes de los partidos políticos de Groenlandia aclararon que no quieren ser estadounidenses ni daneses, sino groenlandeses, y que el futuro de su territorio debe ser decidido por su pueblo

18 de enero de 2026.- Ante las intenciones del presidente estadounidense Donald Trump para anexar a Groenlandia a Estados Unidos, varios países nórdicos reaccionaron a las amenazas de Washington de imponer aranceles a las naciones europeas que han enviado tropas a la isla ártica.



«Las amenazas no tienen cabida entre los aliados. La postura de Noruega es firme: Groenlandia forma parte del Reino de Dinamarca. Noruega apoya plenamente la soberanía del Reino de Dinamarca. Existe un amplio consenso en la OTAN sobre la necesidad de reforzar la seguridad en el Ártico, incluida Groenlandia», escribió el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, en su cuenta de X.



Por su parte, el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, calificó de chantaje el anuncio de los aranceles y expresó el apoyo a la soberanía de Dinamarca.



Kristersson añadió que su país está abordando una respuesta con otros países de la Unión Europea (UE), Noruega y el Reino Unido.



A su vez, el mandatario finlandés, Alexander Stubb, sostuvo que «entre aliados, los problemas se resuelven mejor mediante el diálogo, no mediante presiones».



El líder finlandés reiteró que los países europeos apoyan a Dinamarca y Groenlandia.



Desde la Cancillería danesa calificaron de sorpresa el anunció del presidente estadounidense sobre la imposición de aranceles por Groenlandia.



En la víspera, Donald Trump, anunció la imposición de un arancel del 10 por ciento a Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido, los Países Bajos y Finlandia a partir del 1 de febrero que posteriormente aumentará al 25 y permanecerá vigente hasta que se alcance un acuerdo para la adquisición de Groenlandia.



El 9 de enero pasado, Trump reiteró la intención de poner la isla ártica bajo control de EE.UU., por las buenas o por las malas. Días después alegó razones de seguridad nacional, al señalar que la isla podría terminar bajo el poder de Rusia o China.



Las Fuerzas Armadas de Dinamarca anunciaron el 14 de enero que incrementarán la presencia militar en Groenlandia en cooperación con los aliados de la OTAN e intensificarán las actividades militares en la isla.



Alemania, Finlandia, Francia, Noruega, el Reino Unido y Suecia ya anunciaron el envío de contingentes militares a la isla de cara al ejercicio multinacional Resistencia Ártica (Arctic Endurance) que Dinamarca liderará en el marco de la Alianza Atlántica.



Los líderes de los partidos políticos de Groenlandia aclararon que no quieren ser estadounidenses ni daneses, sino groenlandeses, y que el futuro de su territorio debe ser decidido por su pueblo.