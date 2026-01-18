Juristas denunciaron a Trump y Marco Rubio ante la CPI

Un nutrido grupo de juristas, académicos y organizaciones de derechos humanos de alcance internacional presentó una denuncia formal ante la oficina del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) contra altos mandos del Gobierno de Estados Unidos. Los demandantes exigen que el organismo internacional investigue las responsabilidades individuales de los funcionarios en la planificación y ejecución de acciones que vulneran la soberanía nacional y la vida de civiles.

La querella señala directamente al presidente Donald Trump y al secretario de Estado, Marco Rubio, por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad y graves violaciones al derecho internacional humanitario. Los peticionarios argumentan que las decisiones tomadas desde la Casa Blanca constituyen una transgresión sistemática de las normas que rigen la convivencia global.

La acción legal surge como respuesta a la reciente intervención militar estadounidense en territorio venezolano. Según el documento entregado en La Haya, estas operaciones carecen de legitimidad internacional y provocan consecuencias devastadoras para la población civil. Los denunciantes sostienen que la estrategia de presión máxima escaló hasta el uso de la fuerza armada, lo cual contraviene el Estatuto de Roma.

En este contexto, este equipo de juristas especializados en derecho penal internacional aporta un expediente detallado que documenta ataques específicos y privaciones de derechos fundamentales. Además, el texto subraya que los señalados actuaron con pleno conocimiento de la ilegalidad de sus actos, priorizando objetivos políticos sobre la protección de la vida humana.

Por añadidura, la denuncia enfatiza que el sistema de justicia internacional debe actuar para evitar la impunidad de las grandes potencias. De igual manera, los representantes legales resaltan que el derecho internacional no admite excepciones basadas en la influencia económica o militar de los acusados. Por lo tanto, el proceso busca establecer un precedente histórico en la defensa de los pueblos agredidos.

Apoyo internacional y próximos pasos

La denuncia cuenta con el respaldo de la Asociación Americana de Juristas, junto a una coalición de sindicatos y asociaciones jurídicas de América Latina y el Caribe. Solicitan formalmente a la Fiscalía de la CPI que inicie un examen preliminar sobre los hechos. Esta alianza continental manifiesta que la estabilidad de la región depende estrictamente del respeto a los tratados internacionales firmados por los Estados miembros.

Consecuentemente, las organizaciones firmantes anunciaron que realizarán jornadas de movilización y pedagogía jurídica para explicar el alcance de esta demanda. Mientras tanto, el equipo legal prepara pruebas adicionales que incluyen testimonios de víctimas directas de la intervención y peritajes sobre los daños materiales causados en la infraestructura civil venezolana.

Finalmente, este conjunto de juristas reafirma su compromiso con la justicia universal y asegura que no descansará hasta que la Corte Penal Internacional emita un pronunciamiento claro. La comunidad internacional observa ahora con atención la respuesta del fiscal Karim Khan ante este desafío legal sin precedentes.