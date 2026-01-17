Multitudinarias protestas se desarrollan en Dinamarca contra Trump

Miles de daneses y groenlandeses han salido este sábado a las calles para protestar contra la anexión de Groenlandia por parte de EEUU

17 de enero de 2026.- En Copenhague se registraron masivas manifestaciones contra el presidente estadounidense, Donald Trump, y sus planes de anexar Groenlandia a territorio estadounidense, informó este sábado la danesa DR.



En la plaza del Ayuntamiento de la capital danesa, una marea de banderas y alguna de la Unión de Kalmar (amarilla con una cruz roja) que hace referencia a la efímera unión de Dinamarca, Suecia y Noruega en el siglo XIV, cubrió el espacio público en señal de apoyo.



También hay convocada para esta tarde una protesta en Nuuk, la capital groenlandesa.



"Ahora Nuuk" o "Manos fuera de Groenlandia", "¡Yankee go home!" son algunos de los lemas que se han podido leer en las pancartas de la concentración de Nuuk, según recoge la televisión pública danesa, DR.



En Aarhus, también en la Dinamarca continental, se ha podido leer "Make America go away", "Hagamos que Estados Unidos se largue", parafraseando el lema de Trump "Make America Great Again", "Hagamos a Estados Unidos grande de nuevo". Además se han coreado lemas en groenlandés y otras consignas contra Estados Unidos.



"Es absolutamente increíble ver que tanta gente viene a apoyarnos. No puedo contener las lágrimas", ha declarado una portavoz de la organización convocante, Uagut, Julie Rademacher. La asociación representa a groenlandeses en Dinamarca.



"Los últimos acontecimientos suponen una presión para Groenlandia y los groenlandeses, tanto en Groenlandia como en Dinamarca. Por eso apelamos a la unidad. Cuando hay oleaje y nos ponemos en alerta nos arriesgamos a generar más problemas que soluciones", ha advertido Rademacher.



También secundan la convocatoria la Iniciativa Ciudadana Manos Fuera de Kalaallit Nunaat (Groenlandia), Inuit (Asociación Conjunta de Asociaciones Locales Groenlandesas en Dinamarca) y la ONG Mellemfolkeligt Samvirke.