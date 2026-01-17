Rusia: Cualquier fallo jurídico contra el presidente Maduro en EE.UU. será ilegal

La vocera de la Cancillería rusa, María Zajárova. aseveró este jueves que Estados Unidos ha violado sus obligaciones legales internacionales con el secuestro y detención del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

La portavoz recordó que, conforme a «la norma universalmente reconocida del derecho internacional», Maduro tiene inmunidad como jefe de Estado «en la jurisdicción de EE.UU. o en cualquier otro país, excepto Venezuela». «Por tanto, su secuestro y detención viola de manera flagrante las obligaciones legales internacionales» del país norteamericano, manifestó.

Zajárova tachó de «ilegal» la intervención en la nación suramericana perpetrada el pasado 3 de enero. «Igual de ilegal será cualquier fallo jurídico si la justicia estadounidense no se ajustara al derecho internacional» y no libera a Maduro, aseveró.

Memorándum secreto vincula a ultraderecha liderada por Machado en agresión a Venezuela

Para la vocera, los argumentos de que Maduro, «supuestamente», ha dejado de «ejercer las funciones presidenciales» y perdió su inmunidad «no se pueden tener en cuenta», dado que la «remoción del cargo» se produjo como resultado de «una operación militar ilegal» de EE.UU., sin aval de la ONU ni del Consejo de Seguridad.

Precisamente, su inmunidad como presidente y la legalidad de su secuestro serán el fundamento de la estrategia de la defensa de Maduro en el juicio que enfrenta en EE.UU. por narcotráfico. «El señor Maduro es el jefe de un Estado soberano y tiene derecho a los privilegios e inmunidades que conlleva este cargo», declaró el abogado del mandatario, Barry Pollack, durante la primera audiencia el 5 de enero, donde tanto el dirigente venezolano como su esposa, Cilia Flores, se declararon inocentes.

«Además, existen algunas dudas sobre la legalidad de su secuestro militar», agregó el defensor.

La Justicia estadounidense imputa a Maduro cuatro acusaciones principales: conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración para poseer estas armas en apoyo de actividades criminales, todas sin pruebas.

Senado de EE.UU. bloquea resolución que limitaba acciones militares de Trump en Venezuela