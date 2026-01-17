Venezuela y EEUU retoman vuelos de repatriación

Este viernes arribó al Aeropuerto Internacional «Simón Bolívar», en Maiquetía, estado La Guaira, el vuelo número 99 de la Gran Misión Vuelta a la Patria, procedente de Arizona, Estados Unidos, con 199 venezolanos a bordo.

El grupo, conformado por 181 hombres y 18 mujeres, fue recibido por la presidenta de esta gran misión, Camilla Fabri, quien estuvo acompañada por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana (CPNB), entre otros.

Este es el primer vuelo de repatriación que llega al país en el 2026 y luego del ataque perpetrado por Estados Unidos contra Venezuela el pasado 3 de enero, cuando procedieron al secuestro del presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores.

Desde enero del 2025, Venezuela y Estados Unidos han mantenido de manera regular un programa de vuelos de repatriación acordado entre ambas naciones. No obstante, por decisión unilateral del Gobierno de Donald Trump fue suspendido a finales de noviembre pasado y retomado a los pocos días, siendo recibido el último el 10 de diciembre.

En esa oportunidad retornaron 218 venezolanos, en un vuelo también procedente de Arizona.

Protocolo de recepción de repatriados

Tras su desembarque, los connacionales en Venezuela pasan por un túnel migratorio, donde cada persona es entrevistada para revisar su caso; luego reciben atención médica por parte de las instituciones del Estado Venezolano, para posteriormente ser trasladados a sus hogares por los órganos de seguridad.

El Gobierno Bolivariano, a través de la Gran Misión Vuelta a la Patria, reitera su compromiso con la protección y el bienestar de sus ciudadanos, facilitando su retorno y asegurando que reciban la atención necesaria al llegar al país, tal como lo ha indicado el Presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros y el vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, capitán Diosdado Cabello Rondón.

