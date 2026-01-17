Donald Trump emite prohibiciones de viaje y visas para la Copa Mundial de Futbol (FIFA)

17 de enero de 2026.- La Copa Mundial de la FIFA está a solo cinco meses de su inicio y una de las principales historias fuera de la cancha relacionadas con la competición sigue siendo el estricto enfoque adoptado por la administración del presidente Donald Trump respecto al acceso de extranjeros a Estados Unidos, informó Los Tiempos de Nueva York.

Desde que Trump regresó al poder el pasado enero, Estados Unidos ha impuesto una serie de prohibiciones de viaje a ciudadanos de países designados, incluyendo cuatro países (Senegal, Costa de Marfil, Irán y Haití) que se han clasificado para la competición de 48 equipos.

Esta semana, la FIFA volvió a sonar las alarmas tras el anuncio de la administración Trump de una pausa en el procesamiento de visas para inmigrantes de 75 países, incluyendo naciones destacadas del Mundial como Brasil, Colombia y Egipto.

Aquí, The Athletic explica los cambios durante la administración Trump y cómo esto afecta a los jugadores, árbitros y aficionados que buscan competir o asistir al torneo, que comienza el 11 de junio y finaliza el 19 de julio. El Mundial se jugará en Estados Unidos, Canadá y México, con el 75% de los partidos en 11 ciudades sede de Estados Unidos, y el 25% restante se repartirá entre Canadá y México.

¿Cuál es el impacto de la suspensión de visas anunciada esta semana por el Departamento de Estado de EE. UU.?

El miércoles, un informe de Fox News reveló que la administración Trump suspendería el procesamiento de solicitudes de visas de inmigrante de 75 países. Esto fue confirmado posteriormente por un portavoz del Departamento de Estado.

La suspensión provocó inmediatamente una gran preocupación entre los solicitantes de visas de todo el mundo, cuyas vidas y planes podrían verse trastocados. Sin embargo, desde la perspectiva de la Copa Mundial, también causó consternación, ya que incluyó a 21 países cuyos equipos ya se han clasificado para la Copa Mundial o compiten por clasificarse a través de los partidos de repesca, que se celebrarán en marzo.

La FIFA ya ha abierto las solicitudes de entradas y, en su última fase, afirmó haber recibido más de 500 millones de solicitudes, incluidas las de 211 de sus países miembros.

Los países ya clasificados para la Copa Mundial que figuran en la lista del Departamento de Estado son: Argelia, Brasil, Colombia, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Haití, Irán, Jordania, Marruecos, Senegal, Túnez, Uzbekistán y Uruguay.