INAMEH: condiciones atmosféricas estables se prevé en buena parte de Venezuela

Imagen satelital meteorológica 28 de diciembre

28 de diciembre de 2025.- Se estiman condiciones atmosféricas estables en la mayor parte del país durante todo el periodo, al prevalecer cielo parcialmente nublado que alterna con zonas despejadas, informó el boletín de las autoridades del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh).



De igual forma, el Inameh señala que se espera desarrollo de mantos nubosos asociados a precipitaciones dispersas y de corta duración en zonas de La Gran Caracas, este de Falcón, norte de la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, sur del Zulia, la región Insular y los Andes, especialmente a primeras horas de la mañana y final de la tarde.



En el Distrito Capital, Miranda y La Guaira habrá nubosidad parcial y áreas poco nubladas, se esperan estas condiciones durante todo el día; al resaltar, algunas lluvias o lloviznas esporádicas al este de la entidad en la madrugada.



La temperatura mínima rondando los 14-16°C en las zonas montañosas y máximas que alcanzarán los 25°C en el valle y los 28°C en el litoral.