Nueva variante de gripe acelera su expansión en el mundo: OMS

OPS alerta por aumento de los casos de gripe este final de año

18 de diciembre de 2025.- En medio de un inicio temprano de la temporada de influenza en el hemisferio norte, una nueva variante del virus está ganando terreno rápidamente, pero “la vacunación sigue siendo la defensa más eficaz”, ha indicado la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Wenqing Zhang, de la Unidad de Amenazas Respiratorias Globales de la OMS, dijo a periodistas en esta ciudad suiza de Ginebra que “este año está marcado por la aparición y la rápida expansión de un nuevo subgrupo genético del virus AH3N2”.



La nueva variante, denominada J.2.4.1 o subclado K, fue detectada por primera vez en agosto en Australia y Nueva Zelanda y desde entonces ha sido identificada en más de 30 países, señaló Zhang.



“Los datos epidemiológicos actuales no indican un aumento en la gravedad de la enfermedad, aunque este cambio genético supone una evolución notable del virus”, agregó.



La OMS estima que se producen alrededor de 1000 millones de casos de gripe estacional cada año, incluidos hasta cinco millones de casos de enfermedad respiratoria grave, y hasta 650 000 muertes anuales se deben a enfermedades respiratorias relacionadas con la influenza estacional.



La circulación del subclado K ha aumentado rápidamente en Europa y varios países asiáticos, donde actualmente representa una proporción sustancial de los virus de influenza AH3N2 detectados, aunque las autoridades sanitarias de esos países no han reportado cambios significativos en la gravedad clínica.



En América, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió una nota para alertar sobre la creciente circulación del virus de la influenza AH3N2 subclado K (J.2.4.1) en varias regiones del mundo.



Estados Unidos y Canadá, entrados en el invierno boreal, están reportando un aumento progresivo en las detecciones del subclado K. Hasta la fecha, no se ha observado una circulación similar en América del Sur, según Iniciativa Global para Compartir Todos los Datos de Influenza.



La OPS señaló que la evolución genética observada en el subclado K forma parte del proceso de variación natural de los virus de la influenza estacional.



Y si bien la evidencia sobre la eficacia de la vacuna para la temporada actual sigue siendo limitada, datos preliminares de Europa indican que la vacunación continúa brindando una protección comparable a la de años anteriores contra la enfermedad grave, incluida la hospitalización.



La organización regional reiteró la importancia de la vacunación contra la influenza estacional para los adultos mayores, las personas con enfermedades crónicas, las mujeres embarazadas y otros grupos con mayor riesgo de complicaciones, lo que además ayuda a reducir la presión sobre los servicios de hospitalización.



La OMS recordó que los virus de la influenza evolucionan constantemente, razón por la cual la composición de la vacuna se actualiza de manera regular.



Zhang dijo que la entidad “evalúa los riesgos asociados para la salud pública y emite recomendaciones sobre la composición de las vacunas dos veces al año, a través del Sistema Mundial de Vigilancia y Respuesta a la Influenza”.



Aunque la nueva variante no forma parte de la composición de las vacunas más recientes para la temporada del hemisferio norte, “las primeras evidencias sugieren que las vacunas estacionales actuales continúan ofreciendo protección contra las enfermedades graves y reducen el riesgo de hospitalización”, señaló Zhang.



“La vacunación sigue siendo nuestra defensa más eficaz, incluso contra cepas con deriva genética, particularmente para las poblaciones de alto riesgo y quienes las cuidan”, insistió la responsable.



Consultada sobre si Estados Unidos seguirá siendo miembro de la red el próximo año, a pesar de la decisión del país de abandonar la OMS, con efecto a partir del 22 de enero de 2026, Zhang dijo que “sin duda necesitaríamos que todos los países del mundo participen en la vigilancia, la preparación y la respuesta frente a la influenza”.



“No sabemos cuál será la próxima cepa pandémica, ni cuándo ni dónde surgirá. Y ese tiempo entre la aparición y su detección, caracterización e incorporación en las vacunas marcaría una gran diferencia en cuanto al número de vidas que podrían salvarse”, concluyó.