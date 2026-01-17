Brasil firma acuerdo comercial entre Mercosur y Unión Europea

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva celebró la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea junto con Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea

17 de enero de 2026.- El presidente de la República Federativa del Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, destacó este sábado la firma del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, calificándolo como “uno de los acuerdos más amplios del siglo XXI” y un paso decisivo frente al auge del proteccionismo y el unilateralismo global. La ceremonia tiene lugar en Asunción, capital de Paraguay, país que actualmente ejerce la presidencia Pro Témpore del bloque sudamericano.



“En un momento en que el unilateralismo aísla los mercados y el proteccionismo inhibe el crecimiento global, dos regiones que comparten valores democráticos y la defensa del multilateralismo optan por un camino diferente”, afirmó Lula en su cuenta oficial de X. El mandatario subrayó que el pacto, resultado de más de 25 años de negociaciones, establece la mayor zona de libre comercio del mundo, con beneficios económicos, sociales y ambientales para ambas regiones.



El acuerdo une a 31 países —los miembros del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) junto con los 27 de la Unión Europea— que en conjunto representan una población de aproximadamente 720 millones de personas y un PIB combinado superior a los 22 billones de dólares. Según Lula, esta alianza no solo impulsa el comercio, sino que refuerza principios fundamentales como la democracia, los derechos humanos, la protección ambiental y los derechos laborales.



“No existe una economía aislada. El comercio internacional no es un juego de suma cero. Todos queremos crecer, y la nueva alianza creará oportunidades mutuas de empleo, generación de ingresos, desarrollo sostenible y progreso económico”, señaló el presidente brasileño. Destacó además que el texto final del acuerdo salvaguarda los intereses de sectores vulnerables y mantiene el papel del Estado como actor estratégico en el desarrollo socioeconómico.



Uno de los pilares del entendimiento es la eliminación de barreras comerciales y la creación de reglas claras, predecibles y equilibradas que facilitarán el acceso a mercados estratégicos. Esto, según Lula, multiplicará las inversiones, exportaciones y cadenas productivas a ambos lados del Atlántico, beneficiando desde la bioeconomía hasta la industria de alta tecnología, así como a pequeños y medianos agricultores y empresas de todos los tamaños.



“Los consumidores europeos y sudamericanos tendrán acceso a productos más diversificados a precios más bajos, mientras que los productores alcanzarán nuevos mercados”, explicó. No obstante, enfatizó que la firma del acuerdo es solo el comienzo: “comienza una nueva fase de seguimiento para la implementación rápida y transparente de lo acordado”. Para el mandatario, el verdadero éxito se medirá por la rapidez con que los beneficios lleguen “a los supermercados, a los campos, a las fábricas y al bolsillo de los ciudadanos”.



El presidente paraguayo, Santiago Peña, también celebró el hito diplomático desde su cuenta en X, afirmando que “Paraguay reafirma su rol como un país que tiende puentes firmes de diálogo y confianza con el mundo”. La elección de Asunción como sede de la firma resalta el compromiso del país con la integración regional y la cooperación internacional.



Lula subrayó que el acuerdo trasciende lo meramente comercial: “Más allá de los beneficios económicos, fortalece los vínculos entre socios unidos por lazos históricos y vocaciones democráticas y multilaterales”. En un contexto marcado por tensiones geopolíticas y retrocesos en la gobernanza global, el pacto demuestra que “la cooperación es mucho más ventajosa y eficaz que la intimidación y el conflicto”.



Finalmente, el líder brasileño vinculó el acuerdo con la necesidad de reformar instituciones multilaterales como la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el Consejo de Seguridad de la ONU, promoviendo una gobernanza global “más activa, representativa, inclusiva y justa”. “Ante el auge del extremismo político, el Mercosur y la Unión Europea demuestran en la práctica cómo el multilateralismo sigue siendo relevante y esencial”, concluyó.