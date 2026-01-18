(VIDEO) Alcalde de Maracaibo, Giancarlo Di Martino: "Está prohibido revisar celulares en alcabalas policiales"

18-01-26.-El alcalde de Maracaibo, Giancarlo Di Martino, mencionó que está prohibido terminantemente que los cuerpos policiales puedan revisar teléfonos celulares en alcabalas. El mandatario local respondió así a las múltiples quejas de ciudadanos que reportaron esta práctica ilegal en diversos puntos de la ciudad.«Está totalmente prohibido que un funcionario policial revise un teléfono en una alcabala móvil», sentenció Di Martino durante una entrevista con el periodista Rafael Galicia. La autoridad instó a los marabinos a «no permitir estos abusos» y a reportar de manera oficial a cualquier uniformado que pretenda exceder sus facultades legales.Por su parte, el jefe del Cuerpo de Policía Bolivariana del Estado Zulia, José Viloria, respaldó la medida y aclaró las estrictas excepciones que rigen este tipo de procedimientos. El jefe policial subrayó que los oficiales «no están autorizados» para inspeccionar dispositivos móviles de forma arbitraria durante las detenciones de tránsito.Viloria explicó que dicha acción solo procede ante una «acción de flagrancia o delito inminente donde se considere el hecho necesario, previa notificación de la Fiscalía». El comandante enfatizó que el acceso a la información privada de terceros «no es normal ni legal» sin que medie un proceso judicial debidamente sustentado.El jefe del Cpbez recordó que la Constitución protege el derecho a la propiedad y la inviolabilidad de las comunicaciones privadas como principios fundamentales. De igual manera, recalcó que las garantías ciudadanas «están garantizadas en la Constitución» y pidió a las víctimas de irregularidades acudir a las instancias de denuncia correspondientes.