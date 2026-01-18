Calles de Nueva York se llenan de carteles para exigir liberación del presidente Maduro

Afiches en las calles de New York

18 de enero de 2026.- Las calles de la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, se llenaron con carteles para exigir la liberación del presidente Nicolás Maduro y la primera dama, Cilia Flores, quienes fueron secuestrados el pasado 3 de enero por fuerzas estadounidenses.



Desde el epicentro de Times Square hasta las inmediaciones del tribunal situado en el Bajo Manhattan, diversos colectivos de activistas instalaron pancartas de gran formato.



En estas piezas gráficas, los manifestantes denuncian lo que describen como un secuestro imperialista y exigen formalmente que el presidente Maduro sea devuelto a Venezuela.



La campaña visual utiliza consignas bilingües, en inglés y español, para subrayar la defensa de la soberanía de Venezuela y manifestar un rechazo frontal a la injerencia de Estados Unidos.