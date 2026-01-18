Maria Corina Machado le entregó a Donald Trump su premio Nobel. A cambio, recibió una bolsa de regalos, pero ninguna promesa de apoyo

18 de enero de 2026.-Cuando la líder opositora venezolana, María Corina Machado, entró en la Casa Blanca el jueves, traía consigo el regalo que el presidente estadounidense Donald Trump ha anhelado durante mucho tiempo: un Premio Nobel de la Paz. Machado, una férrea crítica del expresidente venezolano Nicolás Maduro, ganó el premio el año pasado por su campaña a favor de una mayor democracia, informó CNN.

Ahora dejaba la medalla en la Casa Blanca con la esperanza de que el gesto le reportara algo mucho más valioso: el respaldo de Estados Unidos en la lucha por liderar el futuro de Venezuela post-Maduro. Pero, si pensaba que el regalo podría impulsar al presidente a brindar un respaldo más claro, parece que se la ha quedado esperando, al menos por ahora.

Posteriormente fue fotografiada sosteniendo una bolsa de regalo con la marca Trump al salir de la Casa Blanca, con poca claridad sobre su futuro político.

Machado es una de las dos figuras que compiten por el liderazgo de una Venezuela post-Maduro. Trump ha optado por trabajar con Delcy Rodríguez, una veterana figura del régimen y ahora presidenta interina.

Una foto publicada por la Casa Blanca muestra a Trump junto a Machado, sosteniendo una gran placa con marco dorado que parecía lista para colgar en la pared, con la medalla y la dedicatoria: "Presentada como un símbolo personal de gratitud en nombre del pueblo venezolano en reconocimiento a la acción decisiva y con principios del presidente Trump para asegurar una Venezuela libre". "María me entregó su Premio Nobel de la Paz por el trabajo que he realizado.

Un gesto maravilloso de respeto mutuo", publicó Trump en Truth Social. El Centro Nobel de la Paz, con sede en Oslo, reiteró rápidamente que las medallas no se pueden compartir ni transferir. "Una medalla puede cambiar de dueño, pero el título de un Premio Nobel de la Paz no", declaró el comité en X.

Mientras tanto, varios legisladores noruegos reaccionaron con consternación ante la decisión de Machado, mientras Trump continúa amenazando con una anexión estadounidense de Groenlandia, una isla ártica semiautónoma y territorio del Reino de Dinamarca.

Raymond Johansen, exalcalde de Oslo del gobernante Partido Laborista, calificó la medida de "increíblemente vergonzosa y perjudicial". "La concesión del premio está ahora tan politizada y es potencialmente peligrosa que fácilmente podría legitimar un proyecto que vaya en contra de la paz", declaró en una publicación de Facebook.