(VIDEO) Mejorar ingresos de trabajadores en plan de Fondo Soberano anunciado por Delcy Rodríguez

Un segundo Fondo Soberano es para infraestructura y servicios, señaló durante presentación de memoria y cuenta

«Cualquier divisa que ingrese» al país en el marco de la cooperación energética irá a dos fondos soberanos, que tienen como objetivo fortalecer la protección social y las obras de infraestructura. Así lo ordenó este jueves 15 de enero la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, a la Vicepresidencia Sectorial de Economía y al Ministerio del Poder Popular para Economía y Finanzas.

En la Asamblea Nacional, donde presentó el mensaje a la nación correspondiente al período constitucional 2025 del jefe de Estado, Nicolás Maduro, Rodríguez explicó que el primer fondo soberano será de protección social, «para mejorar el ingreso de nuestros trabajadores, trabajadoras, para que las divisas vayan directamente a los hospitales, a las escuelas, a la alimentación, a las viviendas».

El segundo fondo soberano es el de infraestructura y servicios, para el desarrollo económico y social. El objetivo es que las divisas que ingresen en este «vayan para el agua, la electricidad y la vialidad».

FONDOS BLINDADOS CONTRA LA CORRUPCIÓN

«Son dos fondos soberanos,y he solicitado igualmente la creación de una plataforma tecnológica que transparente el uso de esos recursos y que esté desprovisto de burocracia, corrupción y de indolencia también», anunció.

Ley para defender derechos socioecónomicos

La mandataria encargada entregó al presidente de la Asamblea Nacional un proyecto de ley orgánica para la protección de los derechos socioeconómicos, que busca proteger a los consumidores y consumidoras.

«Es un giro que en la realidad, y lo saben los sectores comerciales y económicos de Venezuela, que el sistema de precios es un sistema de precios acordados, no es un sistema de precios punitivos. Y esta Ley de los Derechos Socioeconómicos será para proteger a los consumidores y consumidoras. Será justamente para que los bienes y servicios sean de calidad, como yo sé que son los productos hechos en Venezuela, que son nuestro principal embajador en el mundo», dijo.

A los diputados y las diputadas pidió máxima colaboración para que esta ley sea aprobada.

Aceleración de trámites

Un proyecto de ley orgánica para la aceleración de trámites también presentó Delcy Rodríguez ante el Parlamento nacional.

«Le he pedido a los equipos jurídicos que se tome el modelo antibloqueo, que permita desaplicar cualquier norma que exista en este territorio nacional cuando un trámite este impidiendo la llegada de inversiones, que un ciudadano haga sus trámites ordinarios, administrativo, y que ese modelo antibloqueo se aplique para la aceleración de los trámites y procedimientos de la administración pública», señaló al presentar la norma.

Delcy Rodríguez presentó el mensaje anual a la nación 2025 ante la Asamblea Nacional debido a que el presidente Nicolás Maduro se encuentra como prisionero de guerra en EEUU desde el 3 de enero.

La memoria y cuenta del año 2025 estaba siendo preparada por el jefe de Estado, Nicolás Maduro Moros, hasta seis horas antes de ser secuestrado por tropas estadounidenses la madrugada del sábado 3 de enero, como precisó la ahora responsable del Poder Ejecutivo, Delcy Rodríguez. En la operación yanqui también fue raptada la primera combatiente y diputada a la Asamblea Nacional Cilia Flores.