Plan Antonio José de Sucre realiza jornada de atención social integral en el sector La Lagunita

17 de enero de 2026.-Como parte del esfuerzo impulsado por el Plan Antonio José de Sucre, que ejecuta el Gobierno Bolivariano, este sábado, se llevó a cabo una jornada de atención social integral en el sector La Lagunita, Filas de Mariche ubicado en la parroquia Petare del municipio Sucre, estado Miranda; esto con el objetivo de fortalecer y garantizar el bienestar de todos los venezolanos. Así como también brindarles a los residentes de la comunidad el acceso a una variedad de servicios esenciales en materia de salud, alimentación, seguridad y prevención, informó Prensa Mpprijp.

Durante la jornada, se ofrecieron diversos servicios médicos, incluyendo entrega de implementos médicos como bastones, muletas, etc; y diagnósticos en el área de medicina general. De igual forma, se realizaron actividades recreativas, las cuales estuvieron especialmente diseñadas para el disfrute de los niños y niñas de la comunidad.



Asimismo, la jornada contó con la participación activa de varias instituciones del Estado adscritas al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Así como también el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante; y el alcalde del municipio Sucre, Diógenes Lara.



En el recorrido por jornada, Pedro Infante destacó que estas acciones cumplen con las instrucciones emanadas por la Presidenta Encargada, Delcy Rodríguez. A su vez, señaló que el operativo contó con la coordinación del vicepresidente Sectorial del Socialismo Social y Territorial, Héctor Rodríguez, y del vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, capitán Diosdado Cabello.



En esta misma línea, detalló que la actividad persiguió tres metas fundamentales para la estabilidad nacional; el mantener la paz y la estabilidad política en el territorio, garantizar el funcionamiento de las instituciones del Estado y fortalecer la atención social directa a través del autogobierno comunal.



"Nosotros tenemos agenda clara, en las agendas concretas de acción de nuestro pueblo. Además, que da un mensaje de que aquí no se detiene nada, que seguimos gobernando para el pueblo", expresó Pedro Infante.



Por otra parte, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), proporcionó asesoría general y orientación a los ciudadanos sobre cómo proceder ante problemas en sus comunidades. Por otra parte, Protección Civil (PC), impartió talleres sobre primeros auxilios y demostró el uso de desfibriladores externos automáticos (DEA), además de ofrecer charlas sobre la gestión de riesgos ante lluvias y sismos.



Adicionalmente, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Sainz) gestionó trámites de cedulación, mientras que el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) realizó procedimientos de licencias y registro de vehículos.