Reunión de emergencia en la UE tras la amenaza de aranceles de Trump por la venta de Groenlandia: "Defenderemos la soberanía europea"

18-01-26.-Los líderes europeos prometieron permanecer unidos mientras el presidente Trump amenazaba con imponer nuevos aranceles hasta que Dinamarca acepte vender Groenlandia, en una escalada sin precedentes. Von der Leyen afirma que la UE defenderá su soberanía.

Los líderes europeos prometieron una respuesta unida después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara con nuevos aranceles hasta que Dinamarca acepte vender Groenlandia, en una escalada sin precedentes que podría desencadenar una nueva guerra comercial y romper la alianza transatlántica.



Desde Ursula von der Leyen hasta el presidente francés Emmanuel Macron y el canciller alemán Friedrich Merz, los líderes de la UE prometieron permanecer "unidos, coordinados y comprometidos" para defender la soberanía de Europa después de que la administración Trump dijera que se aplicarían aranceles adicionales del 10% a ocho países europeos a partir del 1 de febrero.



En una publicación en las redes sociales el sábado, Trump dijo que todos los productos de Dinamarca, Suecia, Noruega, Francia, Alemania, los Países Bajos, Finlandia y el Reino Unido estarían sujetos a un arancel adicional del 10%, que podría aumentar al 25% en junio, a pagar hasta que "se llegue a un acuerdo para la compra completa y total de Groenlandia".



Groenlandia es un territorio semiautónomo perteneciente a Dinamarca. A principios de esta semana, el mismo grupo de países dijo que desplegaría una misión conjunta en la isla, lo que ha provocado la ira y las represalias de la Casa Blanca en forma de nuevos aranceles.



El verano pasado, la UE y EE.UU. firmaron un acuerdo que triplicaba los aranceles sobre los productos europeos hasta el 15%, mientras que reducía a cero los aranceles sobre los productos industriales estadounidenses. En aquel momento, Bruselas indicó que el acuerdo, que suponía importantes concesiones de la UE en favor de Washington, era el precio a pagar por el compromiso de EE.UU. en Ucrania y la estabilidad mundial.



Aunque no estaba claro cómo se acumularían los aranceles anunciados el sábado, la amenaza de aranceles adicionales corre el riesgo de desencadenar una nueva guerra comercial entre ambos.



El presidente del Consejo de la UE, António Costa, dijo que coordinaría a los líderes en su respuesta.



Ursula von der Leyen se sumó a sus declaraciones afirmando que "los aranceles socavarían las relaciones transatlánticas y supondrían el riesgo de una peligrosa espiral descendente". Europa permanecerá unida, coordinada y comprometida con la defensa de su soberanía".



Mientras que la Comisión negocia los asuntos relacionados con el comercio en nombre de los 27 y tiene competencias exclusivas sobre el comercio, la Casa Blanca podría ir a por países concretos apuntando a productos e industrias específicos relacionados con esos países.



Los líderes europeos condenan las amenazas "inaceptables"

La administración Trump ha elevado la retórica belicosa en torno a Groenlandia en las últimas semanas diciendo que el territorio tendrá que ser transferido a EE.UU. por cuestiones de seguridad nacional "por las buenas o por las malas" y rechazó las sugerencias de que Dinamarca, ayudada por sus aliados europeos, es capaz de hacerse cargo del territorio y de la seguridad del Ártico.



A principios de esta semana, funcionarios daneses mantuvieron conversaciones con funcionarios estadounidenses, oponiéndose a "una narrativa" según la cual los buques de guerra rusos y chinos pueden circular libremente por Groenlandia. Los servicios de inteligencia daneses afirman que no se ha avistado ningún buque chino en una década.



En una muestra de apoyo a Dinamarca, un grupo de países europeos se unió a una misión de exploración en Groenlandia. Todos ellos se enfrentan ahora a aranceles de la administración Trump como resultado.



El ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, se mostró "sorprendido" por la reacción de la Casa Blanca y sugirió que el objetivo de la misión europea es "reforzar la seguridad en el Ártico", como sugirió la Casa Blanca.



Por su parte, el presidente francés Emmanuel afirmó que la UE no se dejará intimidar. "Ninguna intimidación o amenaza nos influirá, ya sea en Ucrania, en Groenlandia o en cualquier otra parte del mundo", escribió Macron en una publicación en las redes sociales X.



"Las amenazas arancelarias son inaceptables y no tienen cabida en este contexto. Los europeos responderán de forma unida y coordinada si se confirman".



El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, se hizo eco de sus declaraciones, afirmando que "no nos dejaremos chantajear", en una de las declaraciones más severas hasta la fecha.



El Parlamento pide a la UE que se elimine la rebaja de aranceles a EE.UU.

El último rifirrafe pone en entredicho la estrategia europea de apaciguamiento frente a Trump y ha revitalizado los llamamientos a desplegar su "bazuca" comercial, conocida como instrumento anti-coerción, que permitiría a la UE tomar severas represalias contra EE.UU..



La herramienta adoptada en 2023 para combatir el chantaje político a través del comercio permite a la UE restringir la participación de terceros países en licitaciones públicas, limitar las licencias comerciales y cerrar el acceso al mercado único europeo.



Bernd Lange, parlamentario alemán y presidente de la comisión de Comercio del Parlamento Europeo, dijo que los negocios no pueden seguir como siempre, ya que "el presidente Trump está utilizando el comercio como un instrumento de coerción política" sobre los aliados europeos.



Llamó a suspender la aplicación de la reducción de aranceles a los productos estadounidenses y dijo que la UE debe activar ahora el instrumento contra la coerción. "Se ha cruzado una nueva línea".



Por su parte, Manfred Webber, el poderoso jefe del conservador Partido Popular Europeo, instó al Parlamento de la UE a congelar el acuerdo entre la UE y Estados Unidos.



"Dadas las amenazas de Donald Trump con respecto a Groenlandia, la aprobación no es posible en este momento. Los aranceles cero sobre los productos estadounidenses deben quedar en suspenso", dijo el sábado.

