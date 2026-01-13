(VIDEO) MP habilitó canales para denunciar casos de maltrato animal en Caracas: conozca las sanciones actuales

13-01-26.-El Ministerio Público de Venezuela habilitó los mecanismos para que cualquier ciudadano pueda denunciar casos de violencia contra los animales.Esta medida responde a la necesidad de centralizar los reportes y asegurar que los responsables enfrenten las consecuencias legales establecidas por la fiscalía general, que ahora incluyen castigos mucho más severos.Según las autoridades, el objetivo es erradicar situaciones de abandono y agresión que, hasta hace poco, no contaban con un seguimiento judicial tan riguroso.Canales disponibles para la denunciaPara reportar un hecho, los interesados pueden acudir a las Unidades de Atención a la Víctima y a las fiscalías superiores de cada estado. También están disponibles los fiscales especializados en delitos ambientales.Si prefiere la vía telefónica, el organismo dispuso el número gratuito 0800-FISCA-00. Aunque se mencionó la recepción de denuncias a través de redes sociales, el Ministerio Público aún no ha detallado cuáles perfiles oficiales están destinados específicamente para esta tarea.Castigos con cárcel y dineroLas sanciones por maltratar a un animal han aumentado considerablemente. Actualmente, una persona puede enfrentar entre dos y cinco años de prisión.Las multas económicas se sitúan entre las 600 y 2.000 unidades tributarias.Un punto clave es el uso de tecnología: si el agresor graba el maltrato en video, la pena de cárcel sube automáticamente, pudiendo llegar a los seis años de encierro y sumando multas adicionales.¿Cúales acciones son delitos?La justicia venezolana ahora persigue con mayor fuerza conductas que antes eran ignoradas. Se consideran actos crueles los siguientes:Provocar agonía, dolor, mutilaciones o estrés innecesario.Usar armas para herir animales o suministrarles drogas.Organizar peleas entre animales o contra humanos.Mantener al animal sin comida, agua, higiene, luz o en espacios donde no pueda moverse.El marco legal en transformaciónActualmente, el castigo al maltrato se basa en el Código Penal y la Ley para la Protección de la Fauna Doméstica. No obstante, estas leyes se consideran insuficientes, ya que algunas multas antiguas son muy bajas.Por ello, se está trabajando en una nueva Ley para el Trato Digno, que ya pasó su primera discusión en la Asamblea Nacional.Esta propuesta busca que los animales de compañía sean reconocidos como sujetos de derechos y que quienes los dañen reciban condenas más acordes a la gravedad de sus actos, con multas que podrían alcanzar los 500 dólares.