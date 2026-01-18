Trump busca recapturar a Alex Saab y revocar indulto de Biden

Álex Saab Credito: Web

18-01-26.-Álex Saab, empresario colombo-libanés y colaborador cercano de Nicolás Maduro, fue destituido este viernes de su cargo como ministro de Industrias y Producción Nacional por la presidenta interina, Delcy Rodríguez.



La decisión se dio en el marco de una reestructuración del gabinete, tras la fusión de esa cartera con el Ministerio de Comercio Nacional, y en medio de fuertes presiones internacionales luego de los ataques del 3 de enero en Caracas.



La salida de Saab del Ejecutivo desató reacciones inmediatas y reavivó el debate sobre si podría quedar sin efecto el indulto que le fue concedido en 2023 por el entonces presidente Joe Biden, como parte de un intercambio de prisioneros entre Venezuela y Estados Unidos.



Marshall S. Billingslea, exsubsecretario de Financiamiento del Terrorismo en el Departamento del Tesoro y una de las personas que favoreció la investigación y captura del empresario colombiano, recordó que el indulto emitido por el expresidente Joe Biden tiene una condición específica que puede ser revocado.



"Si en cualquier momento Alex Nain Saab Moran incumple uno o más de los términos antes mencionados, según determine yo a mi entera discreción (o un futuro presidente a su entera discreción), este perdón podrá ser anulado en su totalidad", indica el texto firmado por Biden a finales de 2023.



Saab había sido enviado a prisión años atrás tras ser detenido en junio de 2020 en Cabo Verde y posteriormente extraditado a Estados Unidos en octubre de 2021. La justicia estadounidense lo acusó de conspiración para lavado de dinero y de actuar como presunto testaferro del gobierno venezolano, al blanquear cientos de millones de dólares provenientes de contratos estatales.



El empresario permaneció encarcelado en EE. UU. hasta diciembre de 2023, cuando fue excarcelado gracias a un indulto presidencial firmado por Joe Biden, como parte de un acuerdo que incluyó la liberación de 10 ciudadanos estadounidenses presos en Venezuela. Aunque en marzo de 2024 los cargos fueron desestimados, su historial judicial y el contexto político marcaron su salida definitiva del gabinete ministerial.



Dentro del Ejecutivo, Saab era considerado una pieza clave en el engranaje económico del oficialismo. Antes de ser ministro, presidió el Centro Internacional de Inversión Productiva de Venezuela y manejó áreas estratégicas relacionadas con importaciones, producción nacional y esquemas de abastecimiento en un contexto de sanciones internacionales.



Sin embargo, tras ser excluido por Delcy Rodríguez, el barranquillero enfrenta un escenario incierto, marcado por vigilancia internacional, procesos judiciales en Colombia y restricciones derivadas del perdón presidencial otorgado por Joe Biden, en un contexto de tensiones persistentes entre Venezuela y EE. UU.



Condiciones del Indulto

Las condiciones legales fijadas tras el perdón presidencial de Estados Unidos imponen estrictas restricciones a Saab. El documento de clemencia, firmado por Biden y citado prohíbe a Saab ingresar a territorio estadounidense, incluidos territorios y posesiones.



Además, debe renunciar a cualquier reclamo sobre bienes incautados y no puede presentar litigios contra el gobierno estadounidense. Cometer nuevos delitos contra los intereses de Estados Unidos resultaría en la anulación del indulto, incluso bajo otra administración.



La capacidad de acción de Saab depende tanto del monitoreo internacional como de la solidez de las resoluciones judiciales que enfrenta en Colombia y Estados Unidos.



El seguimiento constante sobre sus actividades reduce las posibilidades de reincidencia y advierte que cualquier revisión del perdón presidencial podría establecer precedentes jurídicos de alto impacto.



Vínculos con el oficialismo

La estrecha relación entre Álex Saab y el gobierno venezolano comenzó en 2011, cuando firmó en el Palacio de Miraflores un convenio para suministrar partes para construir casas prefabricadas para la “Misión Vivienda” en presencia del entonces presidente Hugo Chávez, su canciller Nicolás Maduro y el expresidente colombiano, Juan Manuel Santos.



El acuerdo se hizo por medio de la empresa Fondo Global de Construcción (Foglocons), a través de la cual Saab y Pulido obtuvieron acceso a tasas de cambio preferenciales en Venezuela y al Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (Sucre), que Colombia impulsaba junto con Ecuador.



Entre 2012 y 2013, la empresa recibió cerca de $159 millones para importar al país los kits de vivienda, pero solo entregó productos equivalentes a $3 millones, según el portal investigativo Armando.info.



La dupla Saab-Pulido empezó a participar en contratos en el sector de alimentos en 2015, cuando una sociedad recién creada en Panamá bajo el nombre Global Foods Trading, relacionada con los dos empresarios firmó al menos cuatro contratos por cerca de $125 millones para suministrar maíz, trigo, arroz y soya a Venezuela, de acuerdo con Armando.info.



Desde finales de 2016, con Group Grand Limited, Saab firmó lucrativos contratos para proveer millones de paquetes de alimentos subsidiados distribuidos por los Comités de Abastecimiento y Producción (Clap) con la gobernación del estado Táchira y la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex).



En enero de 2024, Maduro designó a Saab como presidente del Centro Internacional de Inversiones Productivas de Venezuela. Además, Saab asumió funciones dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).



En octubre de ese mismo año, fue nombrado ministro de Industria, en reemplazo de Pedro Tellechea, quien también presidía Pdvsa, y fue posteriormente detenido por las autoridades venezolanas.



“Delcy no quiere nada con Alex Saab”

El periodista de investigación Roberto Deniz consideró que la salida de Alex Saab del gabinete refleja fracturas internas en el círculo de poder, en especial el distanciamiento existente entre el empresario y la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.



A juicio de Deniz, la destitución no responde solo a un ajuste institucional ni fue un desenlace inesperado. A través de un mensaje difundido en su cuenta de X, sostuvo que la presencia de Saab en el Ejecutivo tenía fecha de caducidad desde el primer momento.



Alex Saab no duró ni dos semanas como ministro bajo la conducción de Delcy. Desde hace tiempo es un secreto a voces que ella no lo quería en su entorno”, señaló el periodista, al tiempo que recordó que Rodríguez fue quien ordenó en 2023 el arresto de Álvaro Pulido, socio cercano de Saab.



Reacomodo silencioso

Por su parte, Carolina Restrepo Cañavera, abogada javeriana, especializada en gestión empresarial y negociación, aseguró a través de un mensaje publicado en X que la destitución de Alex Saab del gabinete venezolano no es un movimiento administrativo, sino un mensaje.



La abogada menciona que el empresario colombiano ha dejado de ser útil al gobierno venezolano, situación que, a su juicio, lo convierte en una amenaza.



Saab sabe demasiado. No solo de Venezuela, sino de las cloacas transnacionales que se tejieron durante años entre Caracas, Teherán, Ankara, Moscú, La Habana y también Bogotá", explica.



Según Restrepo, Saab no operó un cargo diplomático, sino un sistema de empresas pantalla, rutas de lavado, triangulación de contratos, oro, petróleo, alimentos, criptomonedas y favores. "Su despacho no era un ministerio: era una red".



La especialista destaca que, a través de su cargo, el barranquillero tocó puertos, políticos y campañas en Colombia. Por lo que puede contar muchas cosas en Washington, motivo por el cual su indulto fue condicional.



Según Restrepo, Saab podría revelar detalles clave sobre esas dinámicas, incluyendo cómo se negociaban contratos de alimentos que nunca llegaron, cómo se maquillaban importaciones o se disfrazaban exportaciones de oro, cómo se movían grandes sumas en criptomonedas con respaldo institucional y cómo se utilizaban supuestas figuras de “empresarios colombianos” para sostener un sistema que, a su juicio, ayudó a sostener el hambre y la corrupción en Venezuela.



Por eso no es libre del todo. Y por eso, paradójicamente, el lugar más peligroso para Saab hoy podría ser Venezuela. Y el más incómodo, Colombia", aclara.



La especialista sostiene que la detención de Maduro y la salida de Saab del poder forman parte de un reacomodo silencioso de influencias y intereses en el país, con Delcy Rodríguez al frente de la administración interina y grupos internos tratando de no perder su acceso a recursos y poder.



Saab es un riesgo, es un expediente viviente. Y ese expediente tiene hojas con nombres, transferencias y vínculos que hoy incomodan tanto en Caracas como en Bogotá", sentencia.

