Mataron a hijo del exgrandeliga "El Kid" Rodríguez en Caracas: Era PNB

18-01-26.-La noche del viernes 16 de enero, fue asesinado el hijo del exgrandeliga venezolano "El Kid" Rodríguez, en Macarao, Caracas.



El hijo del expelotero quedó identificado como, Deiker Johandri Rodríguez, quien fungía como oficial de la Policía Nacional Bolivariana.



Medios locales reseñaron, que el joven se encontraba en un procedimiento que se estaba realizando en el bloque 28 de la citada parroquia, cuando una bala traspasó su rostro.



A esta información agregaron la expuesta en la minuta policial la cual detalló que Rodríguez estaba trabajando de manera encubierta con el objetivo de desmantelar una banda dedicada a la venta de estupefacientes.



Sin embargo, los delincuentes lo identificaron al acercarse a una casa de interés en la investigación y recibió el impacto de bala que terminó con su vida.

