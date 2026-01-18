Tras más de 25 años de negociación, la Unión Europea y Mercosur firman acuerdo de libre comercio

Credito: Web

La Unión Europea (UE) y el Mercosur firmaron este sábado (17.01.2026) en la capital paraguaya Asunción un importante acuerdo para crear una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo después de más de 25 años de negociaciones.



Nuevo marco representa 30% del PBI mundial y más de 700 millones de consumidores

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, los presidentes de Argentina, Uruguay y Paraguay y los cancilleres de los países suramericanos firmantes terminaron la ceremonia de firma con una ovación y una foto grupal en el auditorio del Banco Central de Paraguay.



Von der Leyen afirmó antes de la firma que la UE y el Mercosur eligen "el comercio justo sobre los aranceles". Por su parte, Costa calificó el acuerdo como una "apuesta decidida" frente "al uso del comercio como arma geopolítica".



El convenio, que se negocia desde 1999 entre la UE y los miembros fundadores del Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) crea un mercado que representa 30% del PBI mundial y comprende más de 700 millones de consumidores.



Más de 90% del comercio bilateral estará libre de imposiciones aduaneras

El mandatario anfitrión, el paraguayo Santiago Peña, elogió que lo dos bloques hayan elegido "el camino del diálogo" y "la cooperación". El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva no acudió a la cita.



Este tratado UE-Mercosur elimina aranceles a más de 90% del comercio bilateral y favorece las exportaciones de automóviles, maquinaria, vinos y bebidas espirituosas europeas a los miembros del bloque americano. A cambio, facilita la entrada a Europa de carne, azúcar, arroz, miel y soja de Suramérica.



Asimismo, se prevé que las exportaciones de la UE al Mercosur aumenten en 39%, mientras que las exportaciones del Mercosur a la UE aumentarían 17%.





*Con información de DW, AP y AFP