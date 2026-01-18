Excarcelan a dos jóvenes condenadas a 10 años de prisión por estampar una franela

Génesis Gabriela Pabón Paredes, de 27 años, y Rocío del Mar Rodríguez, de 24 Credito: Web

18-01-26.-Las jóvenes emprendedoras Génesis Gabriela Pabón Paredes, de 27 años, y Rocío del Mar Rodríguez, de 24, salieron en libertad en Mérida el 16 de enero. Un tribunal las había condenado a diez años de prisión por estampar una franela con la imagen de la caída de una estatua de Hugo Chávez. Ese hecho ocurrió durante las protestas poselectorales de 2024.



El exfiscal Zair Mundaray informó que la Corte de Apelaciones del estado Mérida anuló la sentencia por vicios procesales y ordenó un nuevo juicio. Sin embargo, el tribunal decidió otorgarles la libertad mientras se define su situación legal. Mundaray recordó que los agentes detuvieron a las jóvenes después de recibir un pedido vía WhatsApp para imprimir camisetas. Según explicó, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) se hicieron pasar por civiles para tenderles una trampa.



La captura se produjo el 16 de agosto de 2024, cuando las emprendedoras entregaban el pedido. En ese momento, los agentes las acusaron de terrorismo, traición a la patria e incitación al odio. El tribunal dictó la condena en julio de 2025 y la ratificó en septiembre. Esa decisión provocó indignación en organizaciones de derechos humanos como Un Mundo Sin Mordaza, que calificaron el caso como un ejemplo claro de criminalización de la libertad de expresión.



El proceso judicial estuvo marcado por irregularidades. Según Mundaray, las mismas autoridades que ordenaron estampar una franela fueron quienes luego las arrestaron. Además, varios de esos funcionarios enfrentan procesos por extorsión en el estado Mérida.



La excarcelación de Pabón y Rodríguez se enmarca en un conjunto de liberaciones anunciadas por el gobierno venezolano como parte de gestos políticos en medio de conversaciones con Estados Unidos. La vicepresidenta Delcy Rodríguez aseguró que desde diciembre se han excarcelado más de 400 personas vinculadas a delitos relacionados con el orden constitucional y la violencia.



Familiares y organizaciones sociales celebraron la decisión, aunque advirtieron que aún persisten riesgos de nuevas acusaciones. Para estas organizaciones, el caso demuestra cómo la justicia venezolana persigue a ciudadanos por actos que, en cualquier país democrático, se considerarían una forma legítima de protesta.