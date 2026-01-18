Envían desde Brasil cartas de apoyo a Nicolás Maduro y exigen su liberación

«Amor con amor se paga», expresó Flavia Rodriguez, miembro de la brigada, recordando el envío de oxígeno medicinal a Brasil en momentos críticos del brote de Covid-19.

Ciudadanos brasileños y otros latinoamericanos se congregaron el sábado en la Feria Agroecológica de Punta Norte para redactar cartas dirigidas al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a la primera combatiente, Cilia Flores, demandando su liberación tras el "secuestro" ocurrido el pasado 3 de enero por parte de Estados Unidos.

La iniciativa fue convocada por la Brigada Bolivariana por la Paz en América Latina y el Caribe y la zonal del Partido de los Trabajadores (PT)-Plano Piloto, con el objetivo de recoger mensajes de solidaridad que serán enviados a las autoridades venezolanas. La acción responde a un llamado previo de Nicolás Maduro Guerra, hijo del mandatario venezolano.

Flavia Rodrigues, miembro de la brigada, explicó que la movilización busca retribuir la ayuda humanitaria brindada por Venezuela durante la pandemia. «Amor con amor se paga», expresó recordando el envío de oxígeno medicinal a Brasil en momentos críticos del brote de Covid-19.

Rodrigues contextualizó la actividad como parte de una respuesta continental contra lo que describió como una ofensiva imperialista afirmando que «Venezuela es el corazón de América Latina. Pero el imperialismo también está atacando a Cuba, a Groenlandia, a Brasil y todos los países que tengan riquezas«. «No lo van a lograr porque América Latina es combativa, es revolucionaria y nosotros no seremos el patio trasero de Donald Trump«, añadió.

Jacy Afonso, expresidente del PT en Brasilia, trazó un paralelo con la campaña de apoyo al presidente brasileño, Lula da Silva, durante su encarcelamiento. «Cuando Lula estaba preso, nosotros escribíamos cartas para él, y ahora la compañera Flavia y otras personas también tomaron la misma iniciativa«, contó Afonso haciendo enfásis en que «Maduro necesita volver inmediatamente porque fue secuestrado por Trump, tiene que estar en su país, en la presidencia de la República«.

Una iniciativa similar tuvo lugar dentro de la propia Venezuela en la Plaza Bolívar de Caracas, y que se espera que la iniciativa se extienda hacia todas las plazas Bolívar del país, donde se reunieron ciudadanos para escribir cartas de apoyo y agradecimiento al presidente Maduro y su esposa, Cilia Flores.

El objetivo de esta iniciativa, respaldado por Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello, es proyectar al mundo la energía de un pueblo que considera injusto lo sucedido el pasado 3 de enero.

Para el próximo sábado, las organizaciones anunciaron un nuevo acto similar, que incluirá la recolección de firmas para exigir la excarcelación del presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente, Cilia Flores.

El secuestro del mandatario venezolano y su esposa han generado rechazo en varios países, incluidos sectores dentro del propio Estados Unidos, que han manifestado su apoyo al presidente y el rechazo a las acciones estadounidenses que violan el derecho internacional y la soberanía de los pueblos.