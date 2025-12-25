INAMEH: precipitaciones leves en Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas y Zulia

25 de diciembre de 2025.- En horas de la madrugada y la mañana se mantienen condiciones meteorológicas estables en gran
parte del territorio nacional; no obstante, se prevé nubosidad estratiforme que provoca lluvias o lluvias dispersas en
áreas de nuestra Guayana Esequiba, sur de Bolívar/Amazonas y sur del Zulia.
Para la tarde y noche, se estiman mantos nubosos generadores de precipitaciones débiles en áreas de nuestra Guayana Esequiba, Amazonas, este de Falcón, los Andes y Zulia; el resto del país se mantendrá con cielo parcialmente nublado y algunas zonas despejadas.
REGIÓN PRONÓSTICO
Región Central y Capital
Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo
y el Distrito Capital
Cielo con nubosidad fragmentada durante gran parte del período; sin
embargo, durante la madrugada y la mañana no se descartan lluvias o
lloviznas dispersas al este de la entidad.
Región Oriental
Sucre, Anzoátegui, Nueva Esparta,
Monagas y Delta Amacuro
Nubosidad parcial durante todo el periodo con bajas probabilidades de
precipitaciones.