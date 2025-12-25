INAMEH: precipitaciones leves en Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas y Zulia

Imagen satelital del tiempo 25 de diciembre Credito: Prensa INAMEH

25 de diciembre de 2025.- En horas de la madrugada y la mañana se mantienen condiciones meteorológicas estables en gran

parte del territorio nacional; no obstante, se prevé nubosidad estratiforme que provoca lluvias o lluvias dispersas en

áreas de nuestra Guayana Esequiba, sur de Bolívar/Amazonas y sur del Zulia.



Para la tarde y noche, se estiman mantos nubosos generadores de precipitaciones débiles en áreas de nuestra Guayana Esequiba, Amazonas, este de Falcón, los Andes y Zulia; el resto del país se mantendrá con cielo parcialmente nublado y algunas zonas despejadas.



REGIÓN PRONÓSTICO



Región Central y Capital

Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo

y el Distrito Capital

Cielo con nubosidad fragmentada durante gran parte del período; sin

embargo, durante la madrugada y la mañana no se descartan lluvias o

lloviznas dispersas al este de la entidad.



Región Oriental

Sucre, Anzoátegui, Nueva Esparta,

Monagas y Delta Amacuro

Nubosidad parcial durante todo el periodo con bajas probabilidades de

precipitaciones.