Veda de la sardina se extenderá hasta el 15 de marzo de 2026

Credito: Archivo

19 de diciembre de 2025.- El Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura (Insopesca) informó que desde el 15 de diciembre entró en vigor la veda para la captura, comercialización y transporte de la sardina en todo el territorio nacional.

La medida se extenderá hasta el 15 de marzo de cada año, en cumplimiento de la Resolución DM/N° 043-17 publicada en la Gaceta Oficial N° 41.295, para garantizar la conservación de este recurso hidrobiológico estratégico.

El organismo recordó que la sardina no solo es la principal especie pesquera del país por volumen de captura, sino también un alimento fundamental para la nutrición popular y la soberanía alimentaria, debido a su accesibilidad y alto valor nutritivo.
Un alimento estratégico para la población

La sardina es reconocida mundialmente como una fuente excepcional de ácidos grasos Omega-3, beneficiosos para la salud cardiovascular, además de aportar proteínas y vitaminas esenciales.

Por su bajo costo y amplia disponibilidad, se ha convertido en un pilar de la dieta venezolana, especialmente en sectores populares, lo que refuerza la importancia de proteger sus bancos naturales durante el período reproductivo.
Medida de conservación

La veda coincide con el pico de la actividad reproductiva de la especie, permitiendo que complete su ciclo de desove sin interrupciones. Según Insopesca, esta acción es de carácter obligatorio y necesario para preservar la salud de los bancos sardineros y garantizar la sostenibilidad de la pesca en el país.

La decisión se enmarca en políticas de ordenamiento pesquero que buscan equilibrar la explotación de recursos con la protección ambiental, asegurando que la sardina continúe siendo un recurso disponible para las generaciones futuras.

