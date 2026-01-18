"Una sorpresa" y "completamente erróneo": Europa responde a amenaza arancelaria de Trump

Este sábado, el presidente de EE.UU. anunció la imposición de un arancel comercial a varios países europeos por la situación sobre Groenlandia. Credito: Web

La presión del presidente de EE.UU., Donald Trump, sobre un grupo de países europeos por la cuestión de Groenlandia ha suscitado respuestas por parte de varios líderes.

El mandatario estadounidense anunció este sábado la próxima imposición de un arancel del 10 % sobre todos los productos para una serie de países europeos que enviaron fuerzas militares a Groenlandia esta semana en medio de las tensiones en torno a las ambiciones de Trump de apoderarse de ese territorio danés.

"No nos dejaremos chantajear"

En respuesta, el primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, manifestó su solidaridad con Dinamarca y Groenlandia y una disposición de hacer frente a la presión.

"No nos dejaremos chantajear. Solo Dinamarca y Groenlandia deciden sobre cuestiones que afectan a Dinamarca y Groenlandia. Siempre defenderé a mi país y a nuestros vecinos aliados", escribió en X.

Según el primer ministro, se trata de un asunto de la UE que afecta a muchas más naciones de las que ahora son señaladas.

"Suecia mantiene intensas conversaciones con otros países de la UE, Noruega y el Reino Unido para dar una respuesta conjunta", aseguró.

"Ninguna intimidación ni amenaza podrá influirnos"

Por su parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, calificó de "inaceptables" las amenazas de Washington.

En una publicación en X, el mandatario francés declaró que su país "está comprometido con la soberanía y la independencia de las naciones, tanto en Europa como en otras partes del mundo", indicando que tal principio fundamenta el apego de París a la Carta de la ONU. "Es por esta razón que hemos decidido participar en el ejercicio propuesto por Dinamarca en Groenlandia. Lo asumimos porque afecta a la seguridad en el Ártico y en los límites de nuestra Europa", sostuvo Macron.

Emmanuel Macron, presidente de Francia.

"Ninguna intimidación ni amenaza podrá influirnos, ya sea en Ucrania, en Groenlandia o en cualquier otro lugar del mundo frente a tales situaciones", aseveró tras el anuncio de Trump. "Las amenazas arancelarias son inaceptables y no tienen cabida en este contexto. Los europeos responderán de manera unida y coordinada si se confirman. Defenderemos la soberanía europea", manifestó.

"Totalmente erróneo"

A su vez, el primer ministro británico, Keir Starmer, expresó la postura de Londres sobre Groenlandia: "Es parte del Reino de Dinamarca, y su futuro es una cuestión que compete a los groenlandeses y a los daneses".

"Aplicar aranceles a los aliados por perseguir la seguridad colectiva de los aliados de la OTAN es totalmente erróneo. Por supuesto, trataremos este asunto directamente con la Administración estadounidense", señalo el jefe de Gobierno.

Riesgo de una "peligrosa espiral descendente"

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reafirmó en un mensaje en X que los principios de la integridad territorial y la soberanía de los Estados son esenciales para Europa y para la comunidad internacional en su conjunto.

"Hemos subrayado constantemente nuestro interés transatlántico compartido en la paz y la seguridad en el Ártico, incluso a través de la OTAN", aseveró Von der Leyen, subrayando que el ejercicio coordinado previamente por Dinamarca en la isla, con la participación de aliados, "responde a la necesidad de fortalecer la seguridad en el Ártico y no representa una amenaza para nadie".

En esta línea, enfatizó que para la Unión Europea el diálogo sigue siendo una vía esencial hacia la resolución del asunto en torno a Groenlandia, y que el bloque comunitario está comprometido a avanzar en el proceso de negociación entre Dinamarca y Estados Unidos.

"Los aranceles socavarían las relaciones transatlánticas y se correría el riesgo de ir a una peligrosa espiral descendente. Europa permanecerá unida, coordinada y comprometida con la defensa de su soberanía", manifestó.

Tanteando respuestas

Alemania tampoco se hizo esperar para responder a las declaraciones de Trump.

"El Gobierno alemán ha tomado nota de las declaraciones del presidente estadounidense", comentó el portavoz Stefan Kornelius.

El vocero indicó que Berlín mantiene "estrechas consultas con sus socios europeos" y que los miembros comunitarios podrán preparar "las respuestas adecuadas a su debido tiempo", recogen medios alemanes.

El ministro de Exteriores de los Países Bajos, David van Weel, por su parte, subrayó que "las actividades militares relacionadas con los ejercicios en Groenlandia tienen como objetivo contribuir a la seguridad en la región ártica".

"Los Países Bajos están en estrecho contacto con la Comisión Europea y sus socios para dar una respuesta", escribió en su cuenta de X.

Lars Lokke Rasmussen, ministro de Exteriores de Dinamarca, expresó que la decisión del líder estadounidense fue "una sorpresa". Insistió en que la presencia militar adicional en Groenlandia a la que alude Trump "es precisamente para incrementar la seguridad en el Ártico", según informan la agencia Ritzau y Euronews.

El canciller también mencionó que su país se mantiene en contacto con la Comisión Europea y socios al respecto.

"Europa permanecerá unida"

El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, también advirtió que "los aranceles socavarían las relaciones transatlánticas y provocarían una peligrosa espiral descendente".

"La UE se solidariza plenamente con Dinamarca y el pueblo de Groenlandia. El diálogo sigue siendo esencial y nos comprometemos a continuar el proceso iniciado la semana pasada entre el Reino de Dinamarca y Estados Unidos", enfatizó.

Aseguró que "Europa permanecerá unida, coordinada y comprometida con la defensa de su soberanía".

En la misma línea, el presidente finlandés, Alexander Stubb, expresó que "entre aliados, los problemas se resuelven mejor mediante el diálogo, no mediante presiones".

Acentuó que fortalecer la seguridad en el Ártico junto con los aliados es "fundamental para Finlandia" y que este es también el objetivo de la acción liderada por Dinamarca y coordinada por los aliados en Groenlandia.

Stubb aseveró que los aliados europeos se mantienen unidos y respaldan los principios de integridad territorial y soberanía.

"Apoyamos a Dinamarca y Groenlandia", declaró.

"China y Rusia deben estar disfrutando al máximo"

La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, señaló los efectos perjudiciales de las tensiones entre Bruselas y Washington.

"China y Rusia deben estar disfrutando al máximo. Son ellos quienes se benefician de las divisiones entre los aliados. Si la seguridad de Groenlandia está en riesgo, podemos abordarlo dentro de la OTAN", aconsejó.

Advirtió que la imposición de aranceles podría "empobrecer a Europa y a Estados Unidos" y socavar su "prosperidad compartida".

"Tampoco podemos permitir que nuestra disputa nos distraiga de nuestra tarea principal", dijo refiriéndose al conflicto ucraniano y cargando contra Rusia.

Mientras tanto, Reuters reporta que se ha programado para este domingo una reunión de emergencia de embajadores de la UE.