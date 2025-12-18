INAMEH: cielo parcialmente nublado se prevé en buena parte de Venezuela

Cielos nublados

18 de diciembre de 2025.- En horas de la mañana se espera cielo parcialmente nublado y zonas despejadas en buena parte del territorio nacional, al exceptuar algunas áreas al norte de la Guayana Esequiba, Amazonas y Zulia, donde se estiman intervalos nublados con precipitaciones variables, sin descartar lluvias y lloviznas en áreas de Bolívar, La Región Insular, Gran Caracas, este de Sucre/Delta Amacuro, Yaracuy y los Andes, informó el boletín del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh).



De igual forma, el Inameh señala que en horas de la tarde y noche, se estima que en áreas de la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Nororiente, Gran Caracas, norte de Aragua, Carabobo, Yaracuy, los Andes y Zulia, zonas con nubosidad estratiforme acompañada de lluvias o lloviznas dispersas. El resto del país prevalecerá con áreas despejadas.



En el Distrito Capital, Miranda y La Guaira durante la mañana, se prevé nubosidad parcial, con probables lluvias o lloviznas dispersas. Luego del mediodía, se estima incremento de la nubosidad, al generar precipitaciones dispersas y chubascos aislados, especialmente en las costas de Miranda y áreas montañosas.



Con respecto a las temperaturas extremas, las mínimas oscilarán entre 15°C a 20°C en la madrugada y máximas rondando los 26°C en la tarde.