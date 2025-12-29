Muere un segundo bebé de dos meses en Gaza víctima del frío, reporta la Sanidad gazatí

Un bebé de dos meses falleció en la ciudad de Gaza a causa del frío y en medio de las incesantes lluvias que afectan a la Franja palestina, informó este lunes el Ministerio de Sanidad gazatí, que eleva a tres el número de recién nacidos muertos por hipotermia desde que comenzó la temporada de lluvias hace dos semanas.

En un comunicado, el Ministerio de Sanidad, que forma parte del Gobierno de Gaza en manos de Hamás, informó de que entre el sábado y el domingo falleció además un hombre como consecuencia del derrumbe de un edificio, lo que eleva a 17 el número de víctimas por derrumbes causados por las lluvias.

En cuanto al bebé, de nombre Arkan Firas Musleh, falleció este domingo en el hospital de campaña Saraya en la ciudad de Gaza (norte) a causa de la hipotermia, detalló a EFE Zaher al Waheidi, director de la unidad a cargo del recuento de víctimas mortales en el Ministerio de Sanidad.

Gaza afronta su segunda tormenta en las últimas semanas. La primera, bautizada Byron, tuvo lugar a mediados de mes y en ella dos menores perdieron la vida por hipotermia y once edificios se derrumbaron, de acuerdo a los datos que publicó en su momento Sanidad.

Uno de ellos fue un bebé de dos semanas a causa de una hipotermia y el otro un recién nacido, de un mes de vida, que murió por esta misma causa.

Gaza sufre desde este sábado intensas lluvias acompañadas de rachas de viento fuertes, que han causado daños e inundado una parte importante de las tiendas de campaña en las que se refugian los cientos de miles de desplazados tras dos años de ofensiva israelí.

El 81 % de todas las estructuras y edificios de Gaza han sido destruidos por los bombardeos israelíes durante su ofensiva, y a pesar del alto el fuego, el Ejército de Israel continúa demoliendo edificios en el 54 % de la Franja que continúa bajo su control.

Desde el inicio del alto el fuego, el pasado 10 de octubre, ya son 414 los palestinos fallecidos y 1.145 los heridos por fuego israelí, según los datos publicados este lunes por Sanidad gazatí.