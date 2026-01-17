China y Canadá sellan acuerdo clave con la reducción mutua de aranceles

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, y el presidente de China, Xi Jinping

17 de enero de 2026.- El presidente de China, Xi Jinping, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, sellaron ayer un acuerdo de asociación estratégica con efectos en el comercio y el turismo.



Canadá acordó reducir su arancel de 100 a una tarifa preferencial de 6.1 por ciento a los automóviles eléctricos chinos. En virtud del acuerdo, se permitirá la entrada de hasta 49 mil unidades al año y se ampliará a 70 mil en cinco años.



A cambio, China reducirá su arancel a las semillas de canola–una exportación canadiense clave– de 84 a 15 por ciento, a partir del 1º de marzo, además de permitir el ingreso de visitantes canadienses sin visado.



Carney y Xi destacaron las “oportunidades estratégicas” en energía convencional y limpia, y se comprometieron a impulsar la economía de bajas emisiones y aumentar la seguridad energética.



El primer ministro celebró un “acuerdo histórico” en el marco de una “nueva asociación estratégica” con China, que deja atrás años de agrias disputas diplomáticas, detenciones recíprocas de ciudadanos y conflictos arancelarios.



“China y Canadá han alcanzado un acuerdo comercial preliminar pero histórico para eliminar barreras comerciales y reducir aranceles”, dijo el primer ministro canadiense en una conferencia de prensa en Pekín, tras reunirse con Xi.



A su vez, Xi apuntó que las relaciones entre China y Canadá alcanzaron un punto de inflexión en su último encuentro, que había sido realizado al margen de la cumbre de APEC en octubre.



“Se puede decir que nuestra reunión del año pasado abrió un nuevo capítulo para orientar las relaciones entre China y Canadá hacia la mejora”, expresó.



Las relaciones entre ambos países se habían deteriorado desde 2018, cuando Canadá arrestó a la hija del fundador del gigante tecnológico Huawei por orden de Estados Unidos, y China respondió con la detención de dos canadienses acusados de espionaje.



En los años siguientes, ambos países impusieron aranceles recíprocos a sus exportaciones.



Las presiones arancelarias del presidente estadunidense, Donald Trump, sobre Canadá y Pekín, hicieron que los dos países pasen la página de sus diferencias e inicien un acercamiento.



En 2024, Estados Unidos compró alrededor de 75 por ciento de las exportaciones canadienses, al tiempo que China fue el segundo mayor mercado, pero con una participación de apenas 4 por ciento, según estadísticas oficiales de Canadá.



Carney está en China en el marco de una visita oficial de tres días, invitado por el presidente Xi, la primera visita de un jefe de gobierno de Canadá a la capital china en ocho años.