Gobierno Bolivariano inspecciona sistema hídrico de Paraguaná para optimizar el suministro en Falcón

El ministro Carlos Mast Yustiz supervisó las instalaciones de la península y anunció la dotación de equipos para fortalecer la operatividad en los municipios Carirubana, Falcón y Los Taques

17 de enero de 2026).- Con el objetivo de garantizar la eficiencia hídrica y siguiendo los lineamientos del presidente Nicolás Maduro y la presidenta encargada Delcy Rodríguez, el ministro del Poder Popular para la Atención de las Aguas, Ing. Carlos Mast Yustiz, lideró este sábado una inspección técnica de alto nivel al sistema hídrico de la península de Paraguaná, en el estado Falcón. El despliegue busca blindar la estabilidad del servicio en una de las zonas estratégicas para el desarrollo económico de la región, informó Prensa Ministerio de las Aguas.

Durante el recorrido, el titular de la cartera de Aguas, evaluó exhaustivamente las condiciones de la infraestructura que surte a los municipios Carirubana, Falcón y Los Taques. "Nuestra misión es optimizar este sistema vital para garantizar un suministro estable, eficiente y de calidad para todas y todos los paraguaneros", destacó el ministro Mast Yustiz, subrayando el compromiso del Gobierno Bolivariano con la seguridad hídrica.

Como resultado inmediato de esta inspección, el Ministerio y la hidrológica regional han iniciado una fase de ejecución que contempla dos ejes de acción prioritaria:

*Fortalecimiento Operativo:* Dotación de equipos tecnológicos y repuestos para las estaciones de bombeo, lo que permitirá incrementar la confiabilidad del sistema y reducir significativamente los tiempos de respuesta ante eventualidades.

*Mantenimiento Integral:* Intensificación de las jornadas de mantenimiento preventivo y correctivo en toda la red de distribución de la península.

Este despliegue técnico y la inversión comprometida forman parte de la Agenda Concreta de Acción y el Mapa de Soluciones. Con estas acciones, el Gobierno Nacional reafirma su compromiso inquebrantable con el pueblo falconiano, garantizando de manera sostenible el derecho humano al agua y el fortalecimiento de los servicios públicos en el territorio nacional.