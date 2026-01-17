China en alerta ante ola de frío y fuerte descenso de temperatura

Ola de frio en China

17 de enero de 2026.- China comenzó hoy a sentir los efectos de la primera ola de frío de gran alcance del año, que provocará fuertes descensos de temperatura y condiciones de lluvia, nieve y hielo.



La Administración Meteorológica de China señaló que el frente frío avanzará de oeste a este y de norte a sur, con un cambio brusco de condiciones templadas a frías tanto en regiones septentrionales como meridionales.



De acuerdo con el organismo, entre el 17 y el 21 de enero la mayor parte del territorio registrará descensos de temperatura de entre seis y 12 grados Celsius, mientras algunas áreas del Huanghuai, Jianghuai, Jianghan y el este de Guizhou y Guangxi podrían experimentar caídas de hasta 14 grados o más.



Las autoridades precisaron que la línea de temperatura mínima de cero grados Celsius se desplazará hacia el sur hasta las provincias de Guizhou y el sur de Zhejiang en la mañana del 21 de enero.



El frente frío traerá además un amplio episodio de lluvias, nevadas y hielo, con riesgo de tormentas de nieve y lluvia helada en áreas como Huanghuai y Jianghan, alertó el servicio meteorológico.



Datos de monitoreo mostraron que en las últimas horas se registraron nevadas en regiones de Xinjiang, el noreste del país y partes del norte, con acumulaciones moderadas a fuertes en zonas localizadas.



La entidad pronosticó que desde hoy y en los próximos días se presentarán nevadas de moderadas a intensas en provincias como Henan, Shandong, Shaanxi y Hubei, así como episodios de lluvia helada en sectores del centro y suroeste.



China enfrenta cada invierno episodios recurrentes de olas de frío que afectan el transporte, la actividad económica y la seguridad vial, por lo que las autoridades instan a la población a seguir los avisos oficiales y adoptar medidas preventivas.