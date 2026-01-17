Agentes de Inmigración comieron en un restaurant mexicano de Minnesota y luego arrestaron a los trabajadores

Según informes, agentes de inmigración siguieron a los empleados fuera del restaurante después de que cerraron por la noche.

17 de enero de 2026.-Según informes, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestaron a tres empleados de un restaurante mexicano en las afueras de Minneapolis, Minnesota, el jueves por la noche, horas después de que almorzaran en el establecimiento, informó La Tribuna estrella de Minnesota.

Alrededor de las 3 p.m., hora local, cuatro agentes de ICE comieron en un puesto de El Tapatío, un restaurante familiar en Willmar, Minnesota, ubicado aproximadamente a 85 millas al oeste de Minneapolis, según informaron testigos al Minnesota Star Tribune.

Los testigos, que tomaron fotos de los agentes en el restaurante y grabaron videos del arresto, dijeron que el personal parecía "asustado".

Horas más tarde, alrededor de las 8:30 p. m., transeúntes afirmaron haber visto a agentes de ICE arrestar a tres empleados del restaurante cerca de la escuela secundaria Willmar y una iglesia luterana. Los testigos afirmaron que los agentes siguieron al personal del restaurante después de que cerraran.

Los transeúntes que presenciaron el arresto hicieron sonar silbatos y gritaron a los agentes: "¿Tu mamá estaría orgullosa de ti ahora mismo?", según el Minnesota Star Tribune.

No está claro quiénes son las personas arrestadas ni cuál fue el motivo de sus arrestos.

The Independent ha solicitado comentarios al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y a El Tapatío. Willmar es una ciudad ubicada en el condado de Kandiyohi, en el centro de Minnesota.

Tiene una población de aproximadamente 21,000 habitantes, según el censo de 2020. De esta población, alrededor del 40% son personas de color, y un tercio se identifica como hispano.

Miles de agentes federales del Departamento de Seguridad Nacional han sido enviados a Minnesota para tomar medidas enérgicas contra las comunidades inmigrantes, a las que el gobierno acusa de aprovecharse de los servicios sociales estadounidenses y de haber cometido fraude desenfrenado.