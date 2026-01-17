EEUU: Tribunal prohíbe al ICE uso de la fuerza contra manifestantes en Minnesota

Las protestas en Mineápolis contra el ICE se intensificaron luego de que un oficial asesinara a una mujer durante una redada antimigratoria

17 de enero de 2026.- Un Tribunal de Distrito del estado de Minnesota limitó las facultades de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) de Estados Unidos en esa entidad, prohibiéndoles el uso de la fuerza contra manifestantes pacíficos y detenerlos.



En un fallo de 83 páginas, la jueza Katherine Menendez prohibió a los agentes federales enviados al estado usar gas pimienta o munición no letal contra manifestantes pacíficos.



La medida también impide a los agentes parar o retener a conductores y pasajeros cuando «no exista ninguna sospecha razonable y articulable» de que estén interfiriendo en las operaciones policiales.



La magistrada consideró que eran preocupantes algunas de las acusaciones realizadas por los manifestantes contra los agentes, como amenazas de romper ventanillas de coches, esperar a activistas frente a sus casas o seguir a personas hasta sus domicilios.



«Puede haber suficiente sospecha para detener autos, e incluso arrestar a conductores que participan en conductas peligrosas mientras siguen a agentes de inmigración, pero eso no justifica detener autos que no infringen la ley», explicó.



Menendez dio un plazo de 72 horas al Departamento de Seguridad Nacional, de quien depende el ICE, para cumplir con el fallo. La decisión estará vigente hasta que concluya el aumento de fuerzas en la ciudad de Mineápolis.



Las protestas en esa ciudad se han intensificado luego de que un oficial del ICE asesinara a Renee Good, una mujer de 37 años de edad, cuando le ordenó bajarse de su vehículo durante una redada antimigratoria.