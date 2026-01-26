La potente tormenta de nieve en EEUU deja al menos 14 muertos y mantiene 800.000 hogares sin electricidad

EEUU sufre una de las peores tormentas de su historia Credito: Agencias

Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), escuelas y carreteras de todo el país están cerradas y muchos vuelos han sido cancelados debido a "condiciones potencialmente mortales" que se extienden desde Texas hasta Nueva Inglaterra.

Al menos dos personas fallecieron por hipotermia en Luisiana, y se han reportado otras muertes relacionadas con la tormenta en Texas, Tennessee y Kansas.

Hasta el domingo por la tarde, más de 800.000 hogares se habían quedado sin electricidad, según poweroutage.us. Mientras tanto, más de 15.000 vuelos fueron cancelados, según informó FlightAware.

Nevadas intensas y generalizadas, granizo y lluvia helada, un fenómeno peligroso en el que las gotas de lluvia se congelan instantáneamente sobre las superficies, podrían durar días, y la tormenta afectaría a unos 180 millones de estadounidenses, más de la mitad de la población.

"La nieve y el hielo se derretirán muy lentamente y no desaparecerán pronto, lo que dificultará cualquier esfuerzo de recuperación", le dijo Allison Santorelli, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional, a CBS News, socio de la BBC.

El Departamento de Salud de Luisiana confirmó el domingo la muerte de dos hombres por hipotermia.

El alcalde de Austin, Texas, declaró que se había producido una muerte "relacionada al congelamiento".

Las autoridades de Kansas informaron que una mujer, cuyo cuerpo fue encontrado el domingo por la tarde cubierto de nieve, "podría haber sucumbido a la hipotermia".

También se reportaron tres muertes vinculadas al clima en Tennessee.

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, escribió en una publicación en X que al menos cinco personas en la ciudad habían muerto el sábado, pero añadió que la causa de su muerte aún no se había determinado.

Pero añadió: "Es un recordatorio de que cada año los neoyorquinos sucumben al frío".

La gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, advirtió a los residentes que se mantengan en sus casas y eviten las carreteras.

"Este es sin duda el clima más frío que hemos visto, la tormenta invernal más fría que hemos visto en años", declaró el domingo.

"Una especie de asedio ártico se ha apoderado de nuestro estado y de muchos otros estados del país".

Hochul afirmó que se esperaba que las condiciones "brutales" traigan el período de frío más largo y las mayores nevadas en años.

"Es un frío glacial y es peligroso", declaró.

El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, declaró el domingo que el estado estaba viendo más hielo y menos nieve de lo previsto inicialmente.

"Esas no son buenas noticias para Kentucky", dijo.

Los expertos en meteorología advirtieron que uno de los mayores peligros de la tormenta es el hielo, que tiene el potencial de dañar árboles, derribar cables eléctricos y hacer que las carreteras sean inseguras.

En Virginia y Kentucky, las autoridades han respondido a cientos de accidentes en las carreteras.

Emergencias declaradas

Casi la mitad de los estados han declarado emergencias, y las escuelas de todo el país cancelaron clases previendo que la tormenta continuaría hasta el lunes.

El Senado de Estados Unidos también canceló una votación programada para el lunes por la noche.

Al declarar una emergencia en la capital del país, la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, dijo: "Este fin de semana experimentamos la mayor tormenta de nieve en una década en Washington D.C.".

Si bien lugares del norte como las Dakotas y Minnesota están acostumbrados a temperaturas bajo cero en invierno, es inusual ver un frío tan extremo en estados como Texas, Luisiana y Tennessee, donde las temperaturas son entre 15 y 20 °C inferiores a la media estacional.

Esos estados también podrían experimentar acumulaciones de hielo de aproximadamente 2,5 cm debido a la lluvia helada.

Según los meteorólogos, lo que provocó la poderosa tormenta fue el vórtice polar, un anillo de fuertes vientos del oeste que se forma sobre el Ártico cada invierno y que contiene una masa de aire muy frío.

Cuando los vientos son fuertes, se mantienen en su lugar; sin embargo, cuando se debilitan, el vórtice gira más al sur y el aire frío se precipita hacia Estados Unidos. Al encontrarse con aire templado en el sur, el aire asciende y se forman frentes de tormenta.

En este caso, la tormenta invernal avanza hacia el norte y el este, despejando las Provincias Marítimas de Canadá el martes, pero dejando más aire frío a su paso. Se pronostica que se mantendrá peligrosamente frío hasta principios de febrero.

Algunos expertos sostienen que el cambio climático podría influir en el comportamiento del vórtice polar debido a los cambios en las temperaturas de la superficie del mar en nuestro mundo en calentamiento.