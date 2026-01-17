Trump revela por qué no apoya a la oposición extremista en Venezuela

El presidente de EE.UU., Donald Trump, reveló este viernes que tras los bombardeos en Venezuela y el secuestro del presidente de ese país, Nicolás Maduro, decidió no respaldar al ala extremista de la oposición venezolana ante el temor que se generara un escenario caótico como el que siguió a la invasión estadounidense en Irak, de 2003.

"¿Recuerdan un lugar llamado Irak donde despidieron a todos, a cada persona, a la policía, a los generales, a todos, y terminaron siendo el Estado Islámico (EI)*? En lugar de simplemente ponerse manos a la obra, terminaron siendo el EI. Así que lo recuerdo", respondió Trump a una pregunta de la prensa.

Del mismo modo, hizo alusión a la discreta reunión privada que sostuvo la víspera con la opositora extremista María Corina Machado en el comedor de la Casa Blanca, en la que no ofreció declaraciones públicas. En ese encuentro, ella le entregó la medalla que recibiera en diciembre pasado, tras haber sido galardonada con el Nobel de la Paz.

"Les diré que ayer tuve una gran reunión con una persona a la que respeto mucho. Y ella, obviamente, me respeta a mí y a nuestro país. Y me dio su Premio Nobel. Pero les diré algo: la conocí. Nunca la había visto antes. Y me impresionó muchísimo. Es una mujer realmente... una gran mujer", abundó.

Opinión invariable

Pese a los comentarios halagüeños de Trump acerca de la política venezolana, su Administración sigue considerando que ella no es la persona apropiada para gobernar la nación bolivariana.

A ese respecto, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, fue cuestionada el jueves sobre la afirmación que hiciera Trump poco después de la agresión militar contra Venezuela, según la cual Machado no disponía de apoyos políticos suficientes ni gozaba de "respeto" en su país, lo que la inhabilita para tomar las riendas del Gobierno.

"Creo que la evaluación del presidente que usted acaba de mencionar se basó en la realidad del terreno. Fue una evaluación realista basada en lo que el presidente leía y escuchaba de sus asesores y del equipo de seguridad nacional, y hasta el momento su opinión al respecto no ha cambiado. También ha dicho que no puede hacer nada al respecto", contestó a un periodista.

Agresión de EE.UU. y secuestro de Maduro

Bajo el pretexto de la lucha contra el narcoterrorismo, EE.UU. lanzó el pasado 3 de enero una agresión militar masiva en territorio venezolano, que afectó a Caracas y los estados de Miranda, Aragua y La Guaira. La operación concluyó con el secuestro de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York. Los lugares atacados eran de interés militar, donde estaban desplegados aparatos de defensa aérea y sistemas de comunicaciones, aunque también se alcanzaron urbanismos y hubo víctimas civiles.

Caracas calificó las acciones de Washington como una "gravísima agresión militar" y advirtió que el objetivo de los ataques "no es otro que apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, en particular de su petróleo y minerales, intentando quebrar por la fuerza la independencia política de la nación".

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, juró como presidenta encargada del país suramericano.

Muchos países del mundo, entre ellos Rusia y China, instaron a liberar a Maduro y a su esposa. La Cancillería rusa destacó que a Venezuela se le debe garantizar el derecho a decidir su destino sin ninguna intervención externa.

Según el Ministerio de Interior, Justicia y Paz de Venezuela, al menos 100 personas murieron en el ataque, incluidos 32 cubanos, del esquema que custodiaba a Maduro.

*Reconocido como grupo terrorista en Rusia y prohibido en su territorio.